Home > धर्म > Shani Amavasya 2026: 16 या 17 मई…कब है शनि अमावस्या? जानें सही तारीख, समय और धार्मिक महत्व

Shani Amavasya 2026: 16 या 17 मई…कब है शनि अमावस्या? जानें सही तारीख, समय और धार्मिक महत्व

Shani Amavasya 2026: भक्त 16 मई, 2026 को शनि जयंती मनाएंगे, जो भगवान शनि देव के जन्म का प्रतीक है. यह शनि अमावस्या के दिन भी पड़ती है.

By: Preeti Rajput | Published: May 15, 2026 10:27:04 AM IST

16 या 17 मई...कब है शनि अमावस्या?
16 या 17 मई...कब है शनि अमावस्या?


Shani Amavasya 2026: साल 2026 की पहली शनि अमावस्या 16 मई, शनिवार को पड़ रही है. धार्मिक मान्यताओं में इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है. यह दिन तंत्र-मंत्र की साधना, पितृ तर्पण और शनि देव की शांति के लिए अर्पित माना जाता है. इस बार की शनि अमावस्या इसलिए खास है, क्योंकि इसी दिन शनि जयंति और वट सावित्रि व्रत का अद्भुत संयोग बनने जा रहा है.  इसे आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों तरह से खास माना जा रहा है. वहीं जब अमावस्या शनिवार के दिन पड़ती है, तो उसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है.

शनि अमावस्या 2026: तारीख और समय

  • अमावस्या तिथि शुरू – 16 मई, 2026 – सुबह 05:11 बजे
  • अमावस्या तिथि समाप्त – 17 मई, 2026 – सुबह 01:30 बजे

ये उपाय कर सकते हैं आप 

1. शनि मंदिर जाएं और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
2. आप ज़रूरतमंद लोगों को काली उड़द दाल, सरसों का तेल और जूते-चप्पल दान कर सकते हैं.
3. शनि देव को प्रसन्न करने के लिए 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें.
4. शनि दोष को दूर करने के लिए आपको कौओं और चींटियों को भोजन कराना चाहिए.
5. किसी मज़दूर की मदद करने से कर्मों का बोझ हल्का होता है और दैवीय आशीर्वाद मिलता है, ऐसा माना जाता है.

You Might Be Interested In

Gujarat Crime: महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुराकर क्या करता था युवक, फूफा ने देखा तो कर दी हत्या, पैसे भी करता था चोरी

शनि जयंती क्यों मनाई जाती है?

शनि जयंती भगवान शनि देव के जन्मदिवस के रूप में मनाई जाती है. हिंदू मान्यता के अनुसार, इसी दिन भगवान सूर्य और माता स्वर्ण (जिन्हें छाया भी कहा जाता है) ने भगवान शनि को जन्म दिया था. यह अवसर कर्म, न्याय और अनुशासन से जुड़ा है. भगवान शनि को ऐसे देवता के रूप में माना जाता है जो लोगों को उनके कर्मों के आधार पर फल या दंड देते हैं. कई भक्त इस दिन को जीवन में धैर्य, ईमानदारी और ज़िम्मेदारी से भी जोड़कर देखते हैं.

Tags: amavasya 2026shani amavasya 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गुलजार की प्यार भरी शायरी

May 14, 2026

मानुषी छिल्लर को डेब्यू फिल्म में ही हुआ था करोड़ों...

May 14, 2026

ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी धुरंधर 2

May 14, 2026

किसने दी प्रतीक यादव को मुखाग्नि?

May 14, 2026

AC नहीं, ये 5 चीजें बढ़ा रही हैं आपका बिजली...

May 14, 2026

बालों में लगाएं दही और शहद का मास्क, मिलेंगे गजब...

May 13, 2026
Shani Amavasya 2026: 16 या 17 मई…कब है शनि अमावस्या? जानें सही तारीख, समय और धार्मिक महत्व

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Shani Amavasya 2026: 16 या 17 मई…कब है शनि अमावस्या? जानें सही तारीख, समय और धार्मिक महत्व
Shani Amavasya 2026: 16 या 17 मई…कब है शनि अमावस्या? जानें सही तारीख, समय और धार्मिक महत्व
Shani Amavasya 2026: 16 या 17 मई…कब है शनि अमावस्या? जानें सही तारीख, समय और धार्मिक महत्व
Shani Amavasya 2026: 16 या 17 मई…कब है शनि अमावस्या? जानें सही तारीख, समय और धार्मिक महत्व