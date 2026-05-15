Shani Amavasya 2026: 16 या 17 मई…कब है शनि अमावस्या? जानें सही तारीख, समय और धार्मिक महत्व

Shani Amavasya 2026: साल 2026 की पहली शनि अमावस्या 16 मई, शनिवार को पड़ रही है. धार्मिक मान्यताओं में इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है. यह दिन तंत्र-मंत्र की साधना, पितृ तर्पण और शनि देव की शांति के लिए अर्पित माना जाता है. इस बार की शनि अमावस्या इसलिए खास है, क्योंकि इसी दिन शनि जयंति और वट सावित्रि व्रत का अद्भुत संयोग बनने जा रहा है. इसे आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों तरह से खास माना जा रहा है. वहीं जब अमावस्या शनिवार के दिन पड़ती है, तो उसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है.

शनि अमावस्या 2026: तारीख और समय

अमावस्या तिथि शुरू – 16 मई, 2026 – सुबह 05:11 बजे

अमावस्या तिथि समाप्त – 17 मई, 2026 – सुबह 01:30 बजे

ये उपाय कर सकते हैं आप

1. शनि मंदिर जाएं और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

2. आप ज़रूरतमंद लोगों को काली उड़द दाल, सरसों का तेल और जूते-चप्पल दान कर सकते हैं.

3. शनि देव को प्रसन्न करने के लिए 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें.

4. शनि दोष को दूर करने के लिए आपको कौओं और चींटियों को भोजन कराना चाहिए.

5. किसी मज़दूर की मदद करने से कर्मों का बोझ हल्का होता है और दैवीय आशीर्वाद मिलता है, ऐसा माना जाता है.

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शनि जयंती क्यों मनाई जाती है?

शनि जयंती भगवान शनि देव के जन्मदिवस के रूप में मनाई जाती है. हिंदू मान्यता के अनुसार, इसी दिन भगवान सूर्य और माता स्वर्ण (जिन्हें छाया भी कहा जाता है) ने भगवान शनि को जन्म दिया था. यह अवसर कर्म, न्याय और अनुशासन से जुड़ा है. भगवान शनि को ऐसे देवता के रूप में माना जाता है जो लोगों को उनके कर्मों के आधार पर फल या दंड देते हैं. कई भक्त इस दिन को जीवन में धैर्य, ईमानदारी और ज़िम्मेदारी से भी जोड़कर देखते हैं.