शकुनि के पासे में छिपा था पिता की मौत का बदला! जिसकी चाल से पांडवों को हराया, उसी ने रखी थी महाभारत युद्ध की नींव

Shakuni Mahabharat Story: महाभारत में शकुनि का नाम आते ही सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर सामने आती है, जिसकी चालों ने हस्तिनापुर के पूरे राजवंश को विनाश के रास्ते पर पहुंचा दिया. उसके हाथों में रहने वाले पासे सिर्फ जुए का खेल नहीं थे, बल्कि पांडवों और कौरवों के बीच बढ़ती दुश्मनी का सबसे बड़ा हथियार बन गए थे. लेकिन क्या शकुनि के मन में शुरू से ही बदले की आग जल रही थी? प्रचलित कथा के अनुसार, उसके परिवार के साथ हुए अन्याय ने उसे ऐसा प्रतिशोधी बना दिया था कि उसने कौरवों के महल में रहकर धीरे-धीरे पूरे कुरुवंश को युद्ध की ओर धकेल दिया. आखिर क्या था इस कहानी का सच?

क्यों शकुनि के मन में पैदा हुई बदले की आग?

लोककथा के अनुसार, शकुनि गांधार के राजा सुबल का पुत्र था. जब उसकी बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, तो शकुनि का संबंध हस्तिनापुर के राजपरिवार से जुड़ गया. हालांकि, बाद की कथाओं में बताया जाता है कि, किसी समय शकुनि के पिता सुबल और उनके परिवार को हस्तिनापुर में बंदी बना लिया गया था. कैद के दौरान उन्हें बहुत कम भोजन दिया जाता था. फिर परिवार के लोगों ने तय किया कि कम से कम एक व्यक्ति जीवित रहकर इस अपमान का बदला ले. इसके लिए शकुनि को चुना गया. यहीं से उसके मन में हस्तिनापुर के खिलाफ प्रतिशोध की भावना गहरी होने की बात कही जाती है.

क्या सच में हड्डियों से बने थे शकुनि के पासे?

शकुनि के पासों को लेकर चर्चित कथा भी इसी कहानी से जुड़ी है. लोकमान्यता में कहा जाता है कि उसके पिता की हड्डियों से विशेष पासे बनाए गए थे और वे शकुनि के इशारे पर चलते थे. इसी वजह से शकुनि जुए में अपनी इच्छा के मुताबिक परिणाम हासिल कर लेता था. यह प्रसंग लोककथा और बाद की परंपराओं में ज्यादा मिलता है. हालांकि, मूल संस्कृत महाभारत में शकुनि के पासे पिता की हड्डियों से बने थे या वे जादुई तरीके से उसके कहने पर चलते थे- ऐसा स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है.

पांडवों के खिलाफ रची जुए की चाल

शकुनि की सबसे बड़ी चाल वह जुआ था, जिसमें युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की सभा में बुलाया गया. दुर्योधन के कहने पर शकुनि ने उसकी ओर से पासे खेले. युधिष्ठिर जुए में अपना धन, राज्य और संपत्ति गंवाते चले गए. इसके बाद उन्होंने अपने भाइयों और अंत में द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया. सभा में द्रौपदी के अपमान ने पांडवों और कौरवों के बीच दुश्मनी को और गहरा कर दिया. पांडवों को वनवास मिला और उनके मन में कौरवों के प्रति आक्रोश बढ़ता गया. यही घटनाएं आगे चलकर कुरुक्षेत्र के महासंग्राम की वजह बनीं.

क्या शकुनि ने ही रखी थी युद्ध की नींव?

महाभारत के युद्ध के पीछे सिर्फ शकुनि ही नहीं, दुर्योधन का अहंकार, धृतराष्ट्र की पुत्र-मोह से जुड़ी कमजोरी, पांडवों और कौरवों के बीच सत्ता संघर्ष और द्रौपदी के अपमान जैसी कई घटनाओं ने युद्ध की जमीन तैयार की. फिर भी शकुनि ने अपनी कूटनीति से इन घटनाओं को भड़काने में अहम भूमिका निभाई.