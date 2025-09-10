September Sun Transit 2025 : सफलता की उड़ान भरने का मिलेगा अवसर, धनु राशि वालों का समाज में बढ़ेगा यश और बनेंगे प्रभावशाली लोगों से संपर्क

2025 : अंतरिक्ष में भगवान भास्कर सिंह राशि से निकलकर 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर तक वहीं विराजमान रहेंगे। सूर्य का यह परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए कर्म भाव को मजबूत करने वाला होगा, तो वहीं दूसरी ओर कार्यक्षेत्र में अनुकूलता, प्रमोशन के अवसर, आमदनी में वृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के भी जबरदस्त योग बनेंगे। भाग्य भी आपका साथ देगा और प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क स्थापित होंगे, जो भविष्य में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। धनु राशि वालों को इस समय का भरपूर लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए, यह स्थिति लगभग एक वर्ष के बाद बनी है और पुनः एक वर्ष के बाद ही बनेगी। तो चलिए जानते हैं पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा, क्या क्या आपके लिए शुभ है और किन बातों को लेकर रहना होगा सजग।

रोजगार से जुड़े, प्राप्त होंगे शुभ समाचार

सूर्य की कृपा से इस दौरान धनु राशि के लोगों का कर्म स्थान मजबूत होगा। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता मिलेगी और प्रमोशन के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आमदनी में वृद्धि होगी और कार्यस्थल पर आपकी साख और अधिक मजबूत बनेगी। सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने की भी संभावना प्रबल हैं। नौकरी की तलाश करने वालों को सितंबर के अंत तक शुभ सूचना मिलने की संभावना है। नौकरी में मनचाहा ट्रांसफर मिलने के योग हैं, जो आपकी सफलता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

समाज में बढ़ेगा यश

दांपत्य जीवन में कुछ अशांति हो सकती है। पिता व पितामह (दादा जी) के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखें, क्योंकि उनका सहयोग और आशीर्वाद आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। सेहत में यह समय आपके लिए शुभ सिद्ध होगा। आप स्वयं को ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे। समाज में आपका यश बढ़ेगा और प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क स्थापित होंगे, जो भविष्य में आपके भाग्य को मजबूत बनाने में सहायक होंगे।

कारोबार में मिलेंगे नए अवसर

भाग्य का साथ मिलने से जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। व्यापार के क्षेत्र में भी यह समय आपके लिए अवसर लेकर आएगा। नए कारोबार की शुरुआत करने का मौका मिलेगा। यदि आप व्यापार में किसी पार्टनर को शामिल करने का विचार बना रहे हैं तो सफलता निश्चित रूप से हाथ लगेगी।