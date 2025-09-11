Home > Astrology > September Sun Transit 2025 : प्रतिस्पर्धा के चक्कर में भटक सकते हैं लक्ष्य से, मीन राशि वाले परिवार की सेहत को लेकर हो जाएं सतर्क!

Published By: Pandit Shashishekhar Tripathi
Published: September 11, 2025 14:29:43 IST

September Sun Transit  2025: 17 सितंबर को सूर्य सिंह से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे. इस परिवर्तन का प्रभाव मीन राशि वालों के लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा और रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे. सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी आपको सम्मान प्राप्त होगा साथ ही, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए यदि आप धैर्य और संतुलन बनाए रखते हैं तो यह समय आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकता है. तो आइए जानते हैं भगवान भास्कर की कृपा आपको क्या सीख देने वाली हैं.

अफवाहों पर न करें भरोसा

सूर्य के परिवर्तन से ही मीन राशि वाले ऑफिस में अधीनस्थों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के चक्कर में लक्ष्य से भटक सकते हैं, जो भविष्य के लिए ठीक नहीं रहेगा. कानाफूसी और अफवाहों पर भरोसा न करना ही बेहतर होगा. व्यापारियों के लिए परिस्थितियाँ अभी अनुकूल नहीं हैं, इसलिए किसी बड़े निर्णय को टालना ही बेहतर होगा. पार्टनरशिप में तालमेल और अच्छा व्यवहार बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि यही आगे चलकर लाभकारी सिद्ध होगा. 

अहंकार की लड़ाई से, खुद को रखें दूर

नौकरीपेशा लोगों को इस समय कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है. सूर्य देव दांपत्य जीवन और संबंधों पर विशेष असर डाल सकते हैं. इस समय जीवनसाथी के साथ तनाव बढ़ने की आशंका प्रबल है और आपके मित्रों के साथ भी मतभेद की स्थिति बन सकती है ऐसे में उनके साथ अहंकार की लड़ाई से बचना ही उचित रहेगा. 

संतान की सेहत का रखें ध्यान

संतान के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, तो वहीं दूसरी ओर अक्टूबर के शुरुआत में पूरे परिवार की सेहत का ध्यान रखना आवश्यक होगा. यात्रा की स्थिति बन रही है, ऐसे में सतर्क रहें और विशेषकर अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें. अपने सम्मान देंगें, ऐसे में उनके साथ आपको भी सौम्य व्यवहार करने की सलाह है. पैसों की समस्या होने पर अपने आपका साथ देंगे. 

पेट से जुड़ी समस्या कर सकती है परेशान

रोगों के मामले में पहले जो लापरवाही हुई है, उसका असर अब दिखाई देने लगेगा, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें. विद्यार्थी और युवाओं को एकजुट रहना चाहिए. अपनों की उन्नति देखकर ईर्ष्या की भावना न रखें, क्योंकि इससे रिश्ते खराब हो सकते हैं. पेट से संबंधित समस्याएं जैसे जलन और एसिडिटी परेशान कर सकती हैं. ऐसे में बाहर के भोजन से परहेज करें और घर पर भी हल्का भोजन ही ग्रहण करें.

