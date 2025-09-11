Home > Astrology > September Sun Transit 2025 : सूर्यदेव की कृपा मकर राशि के लोगों को दिलाएगी मान सम्मान, कानूनी के विरुद्ध जाकर कार्य करने से बचें अन्यथा बढ़ सकती है समस्याएं

September Sun Transit 2025 : सूर्यदेव की कृपा मकर राशि के लोगों को दिलाएगी मान सम्मान, कानूनी के विरुद्ध जाकर कार्य करने से बचें अन्यथा बढ़ सकती है समस्याएं

September Sun Transit 2025: 17 सितम्बर को सूर्य देव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर तक यहां विराजमान रहेंगे. इस एक माह का समय मकर राशि वालों के लिए चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी और कई बार परिस्थितियाँ आपके धैर्य की परीक्षा लेंगी. आर्थिक मामलों में सतर्कता बनाए रखना आवश्यक होगा, वहीं स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही करना ठीक नहीं रहेगा.

Published By: Pandit Shashishekhar Tripathi
Published: September 11, 2025 14:14:00 IST

september sun transit
september sun transit

September Sun Transit 2025: 17 सितम्बर को सूर्य देव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर तक यहां विराजमान रहेंगे. इस एक माह का समय मकर राशि वालों के लिए चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी और कई बार परिस्थितियाँ आपके धैर्य की परीक्षा लेंगी. आर्थिक मामलों में सतर्कता बनाए रखना आवश्यक होगा, वहीं स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही करना ठीक नहीं रहेगा. इस दौरान अचानक यात्रा या पैतृक संपत्ति से जुड़े लाभ की संभावना प्रबल है. भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन उससे पहले धैर्य, अनुशासन और सही निर्णय लेना जरूरी होगा. देवी की उपासना और सूर्य देव को अर्घ्य देना आपके लिए इस समय विशेष फलदायी रहेगा. जानिए सूर्य का परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आया है. 

धैर्य और निरंतर प्रयास की है जरुरत

कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए मकर राशि वालों को एड़ी-चोटी का प्रयास करना होगा. इस दौरान परिस्थितियों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. कुछ कार्य बनते-बनते अटक सकते हैं, जबकि कुछ कार्य विलंब के बाद पूरे होंगे इसलिए धैर्य और निरंतर प्रयास बनाए रखना आवश्यक होगा. इस समय विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है. ऐसा कोई भी कार्य न करें जो कानून के विरुद्ध हो, अन्यथा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के है योग

धन संबंधी मामलों में लेन-देन करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि हानि  होने की आशंका है. यदि संभव हो तो किसी को भी धन उधार देने से बचें. जीवन में अचानक यात्रा की संभावना भी दिखाई दे रही है, जो परिस्थितियों को बदल सकती है. साथ ही पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग भी इस अवधि में प्रबल हैं. 

सूर्यदेव की कृपा दिलाएगी मान सम्मान

इस राशि के स्वामी की शक्ति सूर्य के साथ जुड़ने से मकर राशि वालों को भाग्य का विशेष साथ मिलेगा. देवी की उपासना और सूर्य देव की कृपा से आप मान सम्मान पाएंगे.  सेहत को लेकर यह समय सतर्कता बरतने का संकेत दे रहा है. कुछ छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं. किसी भी प्रकार के तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए योग और ध्यान का सहारा अवश्य लें.

Tags: capricornseptember 17 sun transitSun Transitsun transit benefitssun transit on septembersun transit reasonssun transit september 2025sun transit will benefit these zodiac signsvirgozodiac signs sun transit
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
September Sun Transit 2025 : सूर्यदेव की कृपा मकर राशि के लोगों को दिलाएगी मान सम्मान, कानूनी के विरुद्ध जाकर कार्य करने से बचें अन्यथा बढ़ सकती है समस्याएं

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

September Sun Transit 2025 : सूर्यदेव की कृपा मकर राशि के लोगों को दिलाएगी मान सम्मान, कानूनी के विरुद्ध जाकर कार्य करने से बचें अन्यथा बढ़ सकती है समस्याएं

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

September Sun Transit 2025 : सूर्यदेव की कृपा मकर राशि के लोगों को दिलाएगी मान सम्मान, कानूनी के विरुद्ध जाकर कार्य करने से बचें अन्यथा बढ़ सकती है समस्याएं
September Sun Transit 2025 : सूर्यदेव की कृपा मकर राशि के लोगों को दिलाएगी मान सम्मान, कानूनी के विरुद्ध जाकर कार्य करने से बचें अन्यथा बढ़ सकती है समस्याएं
September Sun Transit 2025 : सूर्यदेव की कृपा मकर राशि के लोगों को दिलाएगी मान सम्मान, कानूनी के विरुद्ध जाकर कार्य करने से बचें अन्यथा बढ़ सकती है समस्याएं
September Sun Transit 2025 : सूर्यदेव की कृपा मकर राशि के लोगों को दिलाएगी मान सम्मान, कानूनी के विरुद्ध जाकर कार्य करने से बचें अन्यथा बढ़ सकती है समस्याएं