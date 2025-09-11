Home > Astrology > September Sun Transit 2025: कुंभ राशि वाले हो जाएं अलर्ट ! शत्रु आ सकते हैं पावर में, धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ने की होगी जरुरत

September Sun Transit 2025: कुंभ राशि वाले हो जाएं अलर्ट ! शत्रु आ सकते हैं पावर में, धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ने की होगी जरुरत

Published By: Pandit Shashishekhar Tripathi
Published: September 11, 2025 14:38:39 IST

September Sun Transit 2025:  सूर्य देव 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां एक माह  यानी कि  17 अक्टूबर तक  विराजमान रहेंगे. इस परिवर्तन का प्रभाव कुंभ राशि वालों के लिए पारिवारिक और दांपत्य जीवन पर विशेष रूप से दिखाई देगा. जीवनसाथी या ससुराल पक्ष के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखना आवश्यक होगा. आर्थिक दृष्टि से अनचाहे खर्चे सामने आ सकते हैं, जिससे वित्तीय संतुलन बिगड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में कार्यभार बढ़ेगा और व्यापारी वर्ग को भी अपने अधिनस्थों के साथ सावधानी से व्यवहार करना होगा. ऐसे में इस पूरे समय आपको विवेकपूर्ण निर्णय लेने है और संयम के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ और मुख्य बातों को. 

शत्रुओं से रहना होगा सतर्क

सूर्य के परिवर्तन का प्रभाव कुंभ राशि वालों पर सबसे अधिक परिवार और दांपत्य जीवन में दिखाई देगा. जीवनसाथी व ससुराल पक्ष के लोगों से मनमुटाव होने की आशंका है, ऐसे में धैर्य और कम्युनिकेशन रखना आपके लिए आवश्यक होगा. इस समय शत्रु पावर में आ सकते हैं, इसलिए उनके प्रति सतर्क रहना जरूरी है. यदि आपका कोई व्यवसायिक पार्टनर है, तो उनके साथ तालमेल बेहतर बनाए रखना आवश्यक होगा. उनकी सहयोग भावना परिस्थितियों को सहज बनाने में सहायक सिद्ध होगी. 

जिम्मेदारियों का बढ़ सकता है भार

घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा. ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा, जिसे शालीनता और धैर्य से पूरा करना ही आपके लिए आसान साबित होगा, अन्यथा काम अधूरा रह सकता है और मानसिक तनाव भी बढ़ेगा. टार्गेट-बेस्ड कार्य करने वालों को इस समय अधिक मेहनत करनी होगी. व्यापारी वर्ग  कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखें, अन्यथा वह नाराज होकर काम बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं.

सोच समझकर करनी होगी डील

किसी महत्वपूर्ण डील को पक्का करते समय विशेष सावधानी बरतें और सौदेबाजी सोच-समझकर करना होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको स्वयं का विशेष ध्यान रखना होगा, साथ ही जीवनसाथी के स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही न बरतें. अनचाहे खर्चे सामने आ सकते हैं, जिनका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा. ऐसे में आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा. इस समय जमा-पूंजी खर्च होने की आशंका है, इसलिए हर कार्य की योजना बनाकर चलना ही उचित होगा.

