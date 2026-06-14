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रावण की आत्मा का रहस्य! युद्ध में श्रीराम के बाणों से लंकेश का क्यों नहीं हो पा रहा था वध? हैरान कर देगी वजह

Ravana Soul Mystery: पौराणिक कथाओं में रावण की आत्मा को लेकर भी कई तरह के मत दिए गए हैं. वही आत्मा जिसे युद्ध के समय रावण अपने साथ नहीं ले गया था. रावण को आभास हो गया था कि वह श्रीराम के हाथों मारा जाएगा. इसलिए वह अपनी आत्मा को कहीं सुरक्षित रखकर रण में गया था. आज हम आपको ऐसी ही कथा बताएंगे. जिसे पढ़कर आप जानेंगे कि, राम और रावण के बीच युद्ध में रावण क्यों नहीं मर रहा था?

By: Lalit Kumar | Published: June 14, 2026 12:30:22 PM IST

रावण की आत्मा से जुड़ा रहस्य. (Canva)
रावण की आत्मा से जुड़ा रहस्य. (Canva)


Ravana Soul Mystery: सनातन धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ ‘रामायण’ भारतीय संस्कृति, आस्था और जीवन मूल्यों का एक अमूल्य खजाना है. यह केवल भगवान राम की जीवन गाथा ही नहीं, बल्कि धर्म, सत्य, त्याग और मर्यादा का आदर्श भी प्रस्तुत करता है. इस पवित्र ग्रंथ में जहां माता सीता का त्याग, लक्ष्मण की सेवा भावना और हनुमान की अटूट भक्ति के प्रसंग मिलते हैं. वहीं, रावण जैसे जटिल और महान व्यक्तित्व का भी उल्लेख मिलता है. रामलीला मंचन आदि में रावण को अक्सर एक खलनायक के रूप में देखा जाता है, लेकिन रामायण में उसकी कई खूबियों का भी वर्णन है. असल में रावण एक महान विद्वान, शिवभक्त और कुशल शासक था. उसे वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान था, इसी कारण उसे ‘दशानन’ कहा गया है. 

पौराणिक कथाओं में रावण की आत्मा को लेकर भी कई तरह के मत दिए गए हैं. वही आत्मा जिसे युद्ध के समय रावण अपने साथ नहीं ले गया था. रावण को आभास हो गया था कि वह श्रीराम के हाथों मारा जाएगा. इसलिए वह अपनी आत्मा को कहीं सुरक्षित रखकर रण में गया था. इसी का नतीजा रहा कि, भगवान राम की तमाम कोशिशों के बाद भी वह नहीं मर रहा था. उनके बाण नाकाम साबित हो रहे थे. आज हम आपको ऐसी ही कथा बताएंगे. जिसे पढ़कर आप जानेंगे कि, राम और रावण के बीच युद्ध में रावण क्यों नहीं मर रहा था? तो आइए पढ़ते हैं रावण की आत्मा से जुड़ा रहस्य-

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राम-रावण के बीच युद्ध से हिल गए थे तीनों लोक

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम और अधर्म का प्रतीक रावण का युद्ध अत्यधिक भयंकर था. कहा जाता है कि, इस युद्ध ने तीनों लोकों को हिला डाला था. भगवान राम और रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ. इस युद्ध में राम जी ने बाण से कई बार रावण पर प्रहार किया. लेकिन उन बाणों से रावण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा था. भगवान राम ने रावण के सिर पर भी प्रहार किया, परंतु रावण नहीं मरा. फिर रावण के शीश पर प्रहार किया. इससे रावण का शीश कट तो जाता था पर दूसरा शीश आ जाता था. इस तरह राम ने रावण के सिर पर 10 बाण मारे. रावण के 10 सिर हो गए थे. कुल मिलाकर रामजी ने रावण को कई बार मारने की कोशिश की, मगर हर कोशिश नाकाम रही.

रावण की आत्मा का रहस्य! युद्ध में श्रीराम के बाणों से लंकेश का क्यों नहीं हो पा रहा था वध? हैरान कर देगी वजह

क्या था रावण की आत्मा का रहस्य

धर्म ग्रंथों में रावण बलशाली होने से बुद्धिमान भी बताया गया है. वह किसी भी बात को अपनी बुद्धिमत्ता से जान लेता था. इसी तरह भगवान राम के साथ युद्ध पर जाने से पहले रावण को आभास हो गया था कि वह मारा जाएगा. अत्यंत ज्ञानी और सिद्ध होने के कारण वह शरीर और आत्मा के रहस्य और भेद को जानता था. वह मृत्यु का वास्तविक अर्थ समझता था. इसलिए उसने एक साधु से संधि की. रावण ने अपनी आत्मा को एक साधु के पास रख दिया था, जिनका नाम अग्निनेत्र था. अग्निनेत्र को रावण की आत्मा की रक्षा करनी थी. मतलब जब तक रावण युद्ध से वापस नहीं आता. रावण की आत्मा को सुरक्षित रखना था. युद्ध के दौरान जब रामजी के बाणों से रावण को कुछ नहीं हुआ तो वे आश्चर्यचकित हो गए. क्योंकि राम के द्वारा किए जाने वाले प्रहार रावण को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे. 

जब राम को रावण की आत्मा के रहस्य के बारे में हुई जानकारी

पौराणिक कथाओं के अनुसार, युद्ध के बीच राम पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि उनके बाण ने रावण को कोई नुकसान नहीं हो रहा था. इस बीच रामजी का एक ऐसा सहयोगी उनके पास आया जिसे रावण की आत्मा के बारे में जानकारी थी. फिर रामजी की आज्ञा पर उसने तुरंत रावण का रूप धारण किया. इसके बाद वह बिना किसी देरी के अग्निनेत्र साधु के पास रावण की आत्मा लेने के लिए पहुंच गया. साधु इस चल को परखने में मात खा गए और रावण की आत्मा को मुक्त कर दिया. इसके पश्चात राम जी ने रावण का अंत किया.

Tags: DharmLord RamaRamayan Factsravana
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