आज पूर्णिमा की रात आसमान में होगा चमत्कार! जब दिखेगा दुर्लभ ब्लू मून का नजारा, देखें वरना 2028 में आएगा नजर

Scorpio Blue Moon 2026: आज यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात आसमान में अद्भुत चमत्कार होने वाला है. जब स्कॉर्पियो ब्लू मून का खूबसूरत नजारा दिखेगा. इसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग घरों से बाहर निकलेंगे. ज्योतिष और खगोल विज्ञान दोनों की दृष्टि से यह एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है. बता दें कि, जब किसी माह में दो पूर्णिमा होती हैं, तब दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है. इस दिन चंद्रमा मंगल ग्रह की राशि वृश्चिक में संचार करेंगे, जिससे ब्लू मून को स्कॉर्पियो ब्लू मून कहा जा रहा है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है, जिससे जीवन में सुख-शांति और समृद्धि का आगमन होता है. ऐसे में अधिकमास की ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्कॉर्पियो ब्लू मून का होना बेहद दुर्लभ संयोग माना जा रहा है. अब सवाल है कि आखिर, कैसा दिखता है ब्लू मून? क्या होता है ब्लू मून? आइए जानते हैं मून फेज के बारे में-

ब्लू केवल नाम, नीले रंग का नहीं दिखेगा चांद

31 मई यानी आज घटित होने वाली इस खगोलीय घटना के बारे में लोगों के जहन में सवाल भी होते हैं. कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नाम के हिसाब से यह चंद्रमा नीला दिखेगा. मगर ब्लू मून नाम सुनकर लोग यह न समझें कि चांद नीले रंग का दिखेगा. यह सिर्फ एक पारंपरिक नाम है. जब एक ही अंग्रेजी कैलेंडर महीने में दो पूर्णिमा आती हैं, तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहा जाता है. इसका कारण यह है कि दो लगातार पूर्णिमाओं के बीच का समय लगभग 29.5 दिन होता है. इस महीने पहली पूर्णिमा 1 मई को थी और आज 31 मई को यह दूसरी पूर्णिमा है.’.

चमकदार दिखाई देगा यह चंद्रमा

ब्लू मून को फुल मून भी कहा जाता है. पूर्णिमा यानी फुल मून वह खगोलीय स्थिति होती है, जब चंद्रमा का पृथ्वी की ओर वाला हिस्सा सूर्य की रोशनी से पूरी तरह प्रकाशित हो जाता है. इस दौरान चांद अपने सबसे चमकदार रूप में दिखाई देता है. हालांकि, हर रात चांद का आकार और स्वरूप बदलता हुआ नजर आता है. यह बदलाव चंद्रमा की विभिन्न कलाओं (मून फेज) के कारण होता है, जो लगभग 29.5 दिनों के चक्र में लगातार बदलती रहती हैं.

चंद्रमा की 8 कलाएं कौन सी हैं

चंद्रमा की कुल आठ प्रमुख कलाएं होती हैं. इनमें अमावस्या (न्यू मून), बढ़ता हुआ अर्धचंद्र (वैक्सिंग क्रिसेंट), प्रथम चतुर्थांश (फर्स्ट क्वार्टर), बढ़ता हुआ गिबस (वैक्सिंग गिबस), पूर्णिमा (फुल मून), घटता हुआ गिबस (वेनिंग गिबस), तृतीय चतुर्थांश (थर्ड क्वार्टर) और घटता हुआ अर्धचंद्र (वेनिंग क्रिसेंट) शामिल हैं. यह पूरा चक्र लगभग हर 29.5 दिनों में दोहराया जाता है.

मंथली ब्लू मून और माइक्रो मून का दुर्लभ संयोग

आज रात चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए अपने सबसे दूर बिंदु यानी एपोजी पर रहेगा. पृथ्वी से अत्यधिक दूरी लगभग 4 लाख 6 हजार किलोमीटर होने के कारण यह आज पूर्णिमा के मुकाबले आकार में लगभग 5 से 7 प्रतिशत छोटा और करीब 10 प्रतिशत कम चमकीला दिखाई देगा. इसी वजह से इसे माइक्रो मून कहा गया है. एक ही रात को मंथली ब्लू मून और माइक्रो मून का एक साथ होना बेहद दुर्लभ संयोग है.’

भारत में कब और कैसे देखें?

भारत में आज शाम सूर्यास्त के बाद, लगभग 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच, इसे दक्षिण-पूर्वी आकाश में देखना सबसे अच्छा रहेगा. इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए किसी महंगे टेलीस्कोप या विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है. आप इसे अपनी खुली आँखों से घर की छत या किसी खुले स्थान से देख सकते हैं.