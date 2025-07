Sawan Somwar Vrat 2025: सावन सोमवार का व्रत टूटने या खंडित होने पर लगता बड़ा दोष! बचने के लिए करें ये उपाये

Sawan Somwar Vrat 2025: सावन के महीना में सोमवार का व्रत रखने का बेहद महत्व में माना जाता है, कहा, जाता है कि जो इंसान सावन के सोमवार का व्रत रखता है उसकी किस्मत के तारे बुलंद हो जाते है और शिव जी की कृपा हमेशा उस पर रहती है, लेकिन अगर गलती से सावन सोमवार व्रत टूट जाये या खंडित हो जाए, तो क्या होता है? अगर नहीं तो आज हम आपको यहां बताने जा रहे हैं।

गलती से सावन सोमवार व्रत टूट जाये या खंडित हो जाए, तो क्या होता है? (What happens if the Sawan Monday fast is broken by mistake?)

हिंदू पंचांग के अनसार सोमवार को शिव जी का दिन माना जाता है और सावन में सोमवार को और भी ज्यादा खास माना जाता है और इस दौरान सोमवार का व्रत रखा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि सावन का महीना शिव जी को बेहद प्रिय होता है और कहा जाता है कि सावन के महीने में खुद भगवान शंकर धरती पर आते है और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। लेकिन अगर आपको सावन सोमवार का व्रत गलती से टूट जाये या खंडित हो जाए, तो आपको सबसे पहले भगवान शिव से क्षमा मांगनी चाहिए, इसके अलावा शास्त्रों में कई उपाय भी बताए गए हैं, जिससे आपव्रत खंडित होने के दोष मुक्त हो सकते हैं।

सावन सोमवार व्रत टूटने के दोष से बचने के लिए करें उपाये (Do These Measures To Avoid The Sin Of Breaking The Sawan Monday fast)

गलती से व्रत टूट जाने पर मन में कई तरह की शंकाएं बनती है और कई सारे सवाल भी आते हैं। लेकिन परेशान ना होए ,व्रत टूटने के दोष से बचने के लिए आप से यहां दिए गए उपायो को अजमा सकते हैं, ऐसा करने से व्रत का पुण्यफल व्यर्थ नहीं होता है।

क्षमायाचना- अगर गलती से आपको सावन सोमवार का व्रत टूट जाए, तो ऐसे में सबसे पहले अनजाने में हुई गलती की प्राथना करनी चाहिए, ऐसा करने से भगवान माफ कर देते है।

व्रत का संकल्प लें- अगर आपका सोवन सोमवार व्रत गलती से टूट जाता है, तो आप क्षमा मांगकर भगवान शिव के सामने फिर से व्रत करने का संकल्प कर सकते है और उस व्रत को उसी दिन या अगले दिन पूरा कर सकते हैं।

मंत्र जाप करें- अगर आपका सावन सोमवार व्रत त गलती से खंडित होता है, तो शिव पुराण के अनुासार आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, ऐसा करने से शिव प्रसन्न होते है और भूल-चूक से टूटे व्रत को माफ करते देते हैं।

दान करें- यदीं सावन सोमवार व्रत गल्दी से टूट जाए या खंडित हो जाए, तो आपको शिव से क्षमा मागने के साथ-साथ गरीब या जरूरतमंदों को कुछ दान कर सकते हैं। अगर घर के आसपास कोई नहीं है, तो आप मंदिर में जाकर भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आप व्रत टूटने के दोष से मुक्त हो सकते हैं।

