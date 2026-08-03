Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि 2026 पर कब करें भगवान शिव की पूजा? जानिए सही तारीख, निशिता काल और चार प्रहर का समय

Sawan Shivratri 2026: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. इस पूरे महीने शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन सावन शिवरात्रि का महत्व सबसे अधिक होता है. मान्यता है कि इस दिन व्रत, रुद्राभिषेक और विधि-विधान से शिव पूजा करने पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है. अगर आप भी इस साल सावन शिवरात्रि का व्रत रखने जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं इसकी सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त और जलाभिषेक का समय.

कब है सावन शिवरात्रि 2026?

वैदिक पंचांग के अनुसार, सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त 2026 को सुबह 4 बजकर 53 मिनट पर शुरू होगी और 12 अगस्त को रात 1 बजकर 51 मिनट पर समाप्त होगी. निशिता काल को आधार मानते हुए सावन शिवरात्रि 11 अगस्त 2026, मंगलवार को मनाई जाएगी.

पूजा का शुभ मुहूर्त

सावन शिवरात्रि पर निशिता काल में भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है. इस साल 11 अगस्त की रात 12:05 बजे से 12:48 बजे तक निशिता पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा. इस दौरान शिवलिंग का अभिषेक और मंत्र जाप करना विशेष फलदायी माना गया है.

जलाभिषेक का शुभ समय

अगर आप सावन शिवरात्रि पर शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहते हैं, तो 11 अगस्त सुबह 4:54 बजे से 12 अगस्त रात 1:52 बजे तक जल अर्पित कर सकते हैं. इस दौरान श्रद्धा और विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा करना शुभ माना जाता है.

चार प्रहर की पूजा का समय

सावन शिवरात्रि पर चार प्रहर में शिव पूजा का विशेष महत्व बताया गया है.

प्रथम प्रहर: शाम 7:04 बजे से रात 9:45 बजे तक

द्वितीय प्रहर: रात 9:45 बजे से 12:26 बजे तक

तृतीय प्रहर: रात 12:26 बजे से सुबह 3:07 बजे तक

चतुर्थ प्रहर:सुबह 3:07 बजे से 5:49 बजे तक

कैसे करें सावन शिवरात्रि की पूजा?

सावन शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें. इसके बाद गंगाजल और पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें. पूजा में बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद पुष्प, चंदन, धूप, दीप और फल अर्पित करें.पूजा के दौरान ‘ॐ नमः शिवाय’ या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है. कई श्रद्धालु इस दिन रात्रि जागरण भी करते हैं और शिव भजन, शिव पुराण या स्तोत्र का पाठ करते हैं. अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है.

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