Sawan Rudrabhishek 2026: श्रावण में रुद्राभिषेक का क्या है महत्व? जानिए सबसे शुभ तिथियां और शिव कृपा पाने का आसान उपाय

Rudrabhishek in Sawan 2026: भगवान शिव की आराधना के लिए सावन का महीना सबसे पवित्र माना जाता है. इस पूरे माह में शिवलिंग पर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व बताया गया है. धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन और विधि-विधान से किया गया रुद्राभिषेक भगवान भोलेनाथ को शीघ्र प्रसन्न करता है और साधक की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि सावन में रुद्राभिषेक के लिए कौन-सी तिथियां सबसे शुभ मानी गई हैं.

वैदिक परंपरा में रुद्राभिषेक को भगवान शिव की सबसे प्रभावशाली पूजा विधियों में से एक माना गया है. मान्यता है कि श्रावण मास में शिव पूजा करने से घर में सुख-शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. यही कारण है कि सावन के दौरान देशभर के शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं.धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दक्षिणायन और चातुर्मास के दौरान भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व होता है. इस समय विवाह जैसे मांगलिक कार्य भले ही नहीं किए जाते, लेकिन शिव उपासना का फल कई गुना बढ़ जाता है.

गंगाजल से अभिषेक का विशेष महत्व

शिव पुराण और वैदिक परंपरा के अनुसार भगवान शिव का गंगाजल, तीर्थों के पवित्र जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र से अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया है. श्रद्धालु दूर-दूर से पवित्र नदियों का जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं. मान्यता है कि इससे जीवन के कष्ट दूर होते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

सावन में रुद्राभिषेक के लिए सबसे शुभ तिथियां

कृष्ण पक्ष की शुभ तिथियां

प्रतिपदा- सुख और शांति की प्राप्ति

चतुर्थी- शुभ फल देने वाली

पंचमी- मनोकामना पूर्ति के लिए उत्तम

अष्टमी- सुख-समृद्धि प्रदान करने वाली

एकादशी- विशेष पुण्यदायी

द्वादशी- इच्छाओं की सिद्धि के लिए शुभ

चतुर्दशी- अत्यंत मंगलकारी

अमावस्या- सुख और कल्याण देने वाली

शुक्ल पक्ष में रुद्राभिषेक की शुभ तिथियां

द्वितीया- सुखद परिणाम देने वाली

पंचमी- शुभ फलदायी

षष्ठी- अभीष्ट सिद्धि के लिए श्रेष्ठ

द्वादशी- शुभ और मंगलकारी

त्रयोदशी- भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने वाली



रुद्राभिषेक करते समय रखें इन बातों का ध्यान

रुद्राभिषेक के दौरान भगवान शिव का अभिषेक शुद्ध जल या गंगाजल से करें. इसके बाद पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद पुष्प और अक्षत अर्पित करें. पूजा के समय ‘ॐ नमः शिवाय’ या रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करना शुभ माना जाता है. श्रद्धा और नियम के साथ की गई शिव आराधना का विशेष फल प्राप्त होता है.

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