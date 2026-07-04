Home > एस्ट्रो > Sawan me Rudrabhishek: जल, दूध या गन्ने का रस! किस रुद्राभिषेक से मिलता है कौन-सा फल? ऐसे करें भोलेनाथ को प्रसन्न

Sawan me Rudrabhishek: जल, दूध या गन्ने का रस! किस रुद्राभिषेक से मिलता है कौन-सा फल? ऐसे करें भोलेनाथ को प्रसन्न

सावन में कई श्रद्धालु भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक करते हैं, शिव पुराण में भी इस पावन महीने में रुद्राभिषेक का विशेष महत्त्व बताया गया है. शिवपुराण के अनुसार विभिन्न वस्तुओं से अभिषेक करने के अलग-अलग फल मिलते हैं. आइये जानते हैं, कि आमतौर पर किस उद्देश्य के लिए किस वस्तु जैसे जल, गंगाजल, दूध आदि से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए.

By: Shivangi Shukla | Published: July 4, 2026 3:47:22 PM IST

रुद्राभिषेक
रुद्राभिषेक


सावन के महीने में सारा माहौल शिवमय हो जाता है. लोग शिव जी प्रसन्न करने के लिए काँवर यात्रा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं और सोमवार के दिन उनका व्रत करते हैं. इस पवित्र महीने में रुद्राभिषेक की भी बड़ी महिमा बताई गयी है.

भोलेनाथ के भक्त गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल आदि से उनका रुद्राभिषेक करते हैं. ऐसा माना जाता है कि अलग-अलग वस्तुओं के अभिषेक से अलग-अलग फल मिलता है. आइये जानते हैं किस इच्छा की प्राप्ति के लिए किस वस्तु से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए.

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रुद्राभिषेक का महत्व 

यूं तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक साल में कभी भी कराया जा सकता है, लेकिन सावन में इसका विशेष महत्व है. जनमानस में ऐसी मान्यता है कि सावन में रुद्राभिषेक करने से सारे दुख-दर्द दूर हो जाते हैं. शिव जी का अलग-अलग चीजों से पूजन करने का विधान शिव पुराण में विस्तार से बताया गया है. रुद्राभिषेक भगवान शिव की कृपा पाने, सभी कष्टों को मिटाने और मनोकामना पूर्ति का सबसे शक्तिशाली वैदिक अनुष्ठान है. इससे साधक के पाप नष्ट होते हैं, ग्रह दोष शांत होते हैं，और मानसिक शांति, आरोग्य व धन-समृद्धि की प्राप्ति होती है.

किन चीजों से करें अभिषेक 

शिवपुराण में अलग-अलग चीजों से रुद्राभिषेक करने का अलग-अलग फल बताया गया है. आइये जानते हैं किस वस्तु से रुद्राभिषेक करने पर क्या परिणाम मिलेगा:

गंगाजल 
कई लोग गंगाजल से शिवलिंग का रुद्राभिषेक करते हैं; खासतौर पर जो लोग गंगा नदी के किनारे बसे क्षेत्रों में रहते हैं वो जरूर ही गंगा जल से भोले बाबा का ये विशिष्ट अभिषेक करते हैं. मान्यता के अनुसार गंगाजल से रुद्राभिषेक करने पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आध्यात्मिक उन्नति होती है. 

देशी घी 
शिव पुराण के अनुसार जो लोग संतान प्राप्ति के लिए अभिषेक कर रहे हैं या बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए रुद्राभिषेक कर रहे हैं, उन लोगों को शिवलिंग पर घी से रुद्राभिषेक कराना चाहिए. घी से रुद्राभिषेक करने पर वंश का भी विस्तार होता है.

शहद  
ऐसी मान्यता है कि जो लोग किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं या काफी बीमार रहते हैं उन लोगों को शहद से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए. शिवलिंग का शहद से रुद्राभिषेक करने से रोगों से मुक्ति मिलती है. इसके अलावा शहद से अभिषेक करने से शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है. 

दूध 
कई लोग दूध से भगवन शिव का अभिषेक करते हैं. आमतौर पर ज्यादातर लोग दूध से ही शिवलिंग का अभिषेक करते हैं. दूध से रुद्राभिषेक करने पर व्यक्ति को मानसिक शांति और पारिवारिक सुख मिलता है.

गन्ने का रस  
सावन में कई लोग गन्ने के रस से भी शिवलिंग का रुद्राभिषेक करते हैं. शास्त्रों में भी गन्ने के रस से अभिषेक करने का बड़ा महत्त्व बताया गया है. शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से शुक्र मजबूत होता है जिससे धन-धान्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है.

डिस्क्लेमर: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं. Inkhabar यहां इस लेख में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.

Tags: rudrabhishekSavan
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