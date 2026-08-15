Sawan Purnima 2026: 27 या 28 अगस्त… कब है सावन पूर्णिमा? सुकर्मा योग में होगा स्नान-दान, फिर पूरे दिन रहेगा पंचक

Sawan Purnima 2026 Date: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति, पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बेहद खास माना जाता है. इस पवित्र महीने का समापन सावन पूर्णिमा के साथ होता है और इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है. इस बार सावन पूर्णिमा की तारीख को लेकर थोड़ा असमंजस है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त से शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह तक रहेगी. ऐसे में व्रत, चंद्रमा की पूजा और स्नान-दान अलग-अलग दिन किए जाएंगे. खास बात यह है कि इस बार सावन पूर्णिमा पर सुकर्मा योग का संयोग बन रहा है, जिसे ज्योतिषीय मान्यताओं में शुभ माना जाता है. वहीं पूरे दिन पंचक रहने की बात भी कही जा रही है. तो आइए जानते हैं सावन पूर्णिमा 2026 की सही तारीख, व्रत, स्नान-दान और पूजा के शुभ मुहूर्त.

कब है सावन पूर्णिमा 2026?

वैदिक पंचांग के अनुसार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त 2026 को सुबह 9:08 बजे शुरू होगी और 28 अगस्त को सुबह 9:48 बजे समाप्त होगी. उदया तिथि के अनुसार सावन पूर्णिमा 28 अगस्त 2026 को मानी जाएगी. इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा.

27 अगस्त को रखा जाएगा पूर्णिमा व्रत

सावन पूर्णिमा का व्रत 27 अगस्त को रखा जाएगा. इसकी वजह यह है कि पूर्णिमा तिथि में ही उस दिन चंद्रोदय होगा. बताया गया है कि 27 अगस्त को पूर्णिमा का चंद्रोदय शाम 6:27 बजे होगा. पूर्णिमा व्रत रखने वाले श्रद्धालु भगवान सत्यनारायण, माता लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा कर सकते हैं. चंद्रमा को अर्घ्य देने की भी परंपरा है.

28 अगस्त को होगा स्नान-दान

स्नान और दान के लिए 28 अगस्त का दिन महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसी दिन पूर्णिमा तिथि के दौरान सूर्योदय होगा. इस दिन सुबह स्नान करके जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान करना शुभ माना जाता है.

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:28 से 5:12 बजे तक

सूर्योदय: सुबह 5:57 बजे

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:56 से दोपहर 12:48 बजे तक

लक्ष्मी पूजा के लिए खास रहेगा सुकर्मा योग

27 अगस्त को शाम 6:48 बजे से लक्ष्मी पूजा का शुभ समय बताया गया है. यह समय सूर्यास्त और प्रदोष काल के आसपास रहेगा. इस दौरान माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा है. इस बार सावन पूर्णिमा पर सुकर्मा योग सुबह 7:28 बजे से रात तक रहने की बात कही गई है. धार्मिक मान्यताओं में सुकर्मा योग को शुभ कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है.

पूरे दिन रहेगा पंचक

28 अगस्त को पूरे दिन पंचक रहने की बात कही गई है. पंचक को लेकर अलग-अलग धार्मिक परंपराओं और पंचांगों में मान्यताएं अलग हो सकती हैं. इसलिए किसी विशेष शुभ-अशुभ कार्य के लिए स्थानीय पंचांग और विद्वान की सलाह लेना उचित रहेगा.