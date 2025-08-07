Home > अध्यात्म > Sawan Purnima 2025 : कब 8 या 9 अगस्त आखिर कब है सावन पूर्णिमा? व्रत रखने से पहले जान लें ये एक जरूरी उपाय, हो जाएगी आपकी भी नैया पार!

Sawan Purnima 2025 Date : सावन महीने की आखिरी पूर्णिमा को लेकर लोग उलझन में है। दरअसल, पुर्णिमा इस बार दो दिन पड़ने वाली है। पूर्णिमा तिथि 8 और 9 अगस्त है। आईए बताते हैं कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो किस दिन रखें।

Published: August 7, 2025 11:52:39 IST

Sawan Purnima 2025 kab hai : सावम महीने की अंतिम पूर्णिमा कब है, इसे लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बन हुआ है। दरअसल इस बार पूर्णिमा दो दिन पड़ रही है। जिसके कारण लोगों के मन में सवाल है कि आखिर वह व्रत किय दिन रखें। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का काफी महत्व होता है। लोग इनकी अराधना करते हैं।

मान्यता है कि जो व्यक्ति यह व्रत रखता है उसे बैकुंठ में स्थान मिलता है। साथ ही उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है। तो आईए जानते हैं कि आखिर किस दिन आप व्रत रख सकते हैं। 

कब रखें पूर्णिमा का व्रत? 

8 अगस्त को 2 बजकर 13 मिनट प पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा और 9 अगस्तको 1:25 कर रहेगी। मान्यता के अनुसार व्रत उस दिन रखा जाता है जिस दिन शाम के समय पूर्णिमा तिथि हो। यानी व्रत 8 अगस्त को रखा जाएगा। हालांकि रक्षाबंधन पूर्णिमा तिथि उदय काल के बाद मनाया जाता है, इसी कारण 8 अगस्त को यह व्रत रखा जाएगे। 

सावन में भोलेनाथ का पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ती होती है। ऐसे में आप इस दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु और भगवान शिव का अभिषेक करें। आप शंख लेकर उसमें जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक भी कर सकते हैं। अभिषेक का बाद तुलसी की मंजरी रख कर भोग लगाएं। 8 अगस्त को आने वाली यह पूर्णिमा सावन की आखिरी पुर्णिमा है।  

