सावन पूर्णिमा 2025: पूरे सावन नहीं कर पाएं पूजा? आज रात होने से पहले कर लें ये एक छोटा सा काम, महादेव भर देंगे खुशियों से आपकी झोली!

Sawan Purnima Donation: सावन पूर्णिमा 8 अगस्त को मनाई जा रही है। हिंदू धर्म में इस दिन का काफी महत्व होता है। आप इस दिन कुछ चीजों का दान कर सकते हैं। जिससे आपके जीवन में खुशियां भर जाएगी।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 8, 2025 11:38:00 IST

Sawan Purnima 2025
Sawan Purnima 2025

Sawan Purnima Donation: हिंदू धर्म में सावन पुर्णिमा का दिन बेहद खास माना जाता है। इस दिन व्रत रखने के साथ-साथ विधि विधान के साथ पूजा भी की जाती है। इस दिन व्रत और पूजा करने से शिव जी और नारायण का आशिर्वाद मिलता है। आज का दिन बेहद खास होने वाला है। इस दिन आप मंदिर जाकर दान भी कर सकते हैँ। 

मंदिर जाकर जरूर कर लें ये काम 

  • शिवजी की कृपा पाने के लिए शिव मंदिर जाएं
  • सच्चे मन से दीप जलाएं
  • आसपास की नदी में भी दीपदान कर सकते हैं

क्या होगा फायदा? 

  • सारी टेंशन छूमंतर हो जाएगी।
  • कर्जे से धीरे-धीरे छुटकारा मिल जाएगा
  • महादेव की बरसेगी कृपा 

इन चीजों का करें दान 

  • अन्न, वस्त्र और धन का करें दान
  • गुड़ का दान भी बेहद शुभ 
  • तिल का दान से होगा धन लाभ
  • दीपदान से मानसिक तनाव कम होता है।

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

