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Ghar Par Rudrabhishek Kaise Karen: घर पर रुद्राभिषेक करते समय रखें इन बातों का ध्यान, बरसेगी भोले बाबा की कृपा!

सावन में घर पर रुद्राभिषेक की सही विधि, जरूरी नियम और शिवलिंग की दिशा जानें. जानें संकल्प से लेकर आरती तक की पूरी जानकारी.

By: Shivani Singh | Published: July 29, 2026 9:34:32 PM IST

Ghar Par Rudrabhishek Kaise Karen: घर पर रुद्राभिषेक करते समय रखें इन बातों का ध्यान, बरसेगी भोले बाबा की कृपा!


सावन का महीना आते ही चारों ओर भगवान शिव की भक्ति का माहौल छा जाता है. इस महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक करना सबसे अच्छा माना जाता है. माना जाता है कि सावन में घर पर रुद्राभिषेक करने से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख-समृद्धि आती है.

हालांकि, इस अनुष्ठान का पूरा लाभ तभी मिलता है जब इसे सही नियमों के अनुसार किया जाए. अगर आप इस बार घर पर रुद्राभिषेक करने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ ज़रूरी बातें जानना आपके लिए फायदेमंद होगा.

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साफ़-सफ़ाई और दिशा का महत्व

अनुष्ठान की तैयारी हमेशा सफ़ाई से शुरू होती है. जिस कमरे या जगह पर रुद्राभिषेक किया जाना है, वहाँ अच्छी तरह झाड़ू-पोछा करें; ध्यान रखें कि कहीं भी धूल या जाले न हों.

सफ़ाई के बाद, एक साफ़ आसन बिछाएँ और उस पर शिवलिंग स्थापित करें. एक बात का खास ध्यान रखें: शिवलिंग का मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, और पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए. अगर दिशा को लेकर कोई उलझन हो, तो पहले किसी पंडित (पुजारी) से सलाह लेना सबसे अच्छा है.

खान-पान और अनुष्ठान के संकल्प से जुड़े नियम

रुद्राभिषेक के दिन घर का माहौल पूरी तरह से सात्विक (शुद्ध) होना चाहिए. इस दिन रसोई में लहसुन, प्याज़ या कोई भी तामसिक भोजन न बनाएँ. यदि आप विवाहित हैं, तो पति-पत्नी को साथ बैठकर अनुष्ठान का संकल्प लेना चाहिए.

पूजा करने वालों को अभिषेक पूरा होने तक खाली पेट रहना चाहिए. एक और छोटी लेकिन ज़रूरी बात: अभिषेक के दौरान जल या दूध चढ़ाने के लिए शृंगी (अनुष्ठान में इस्तेमाल होने वाला पात्र) का उपयोग करें, और सुनिश्चित करें कि तरल पदार्थ की धारा लगातार बनी रहे और टूटे नहीं.

शुरुआत कैसे करें: संकल्प लेना

पूजा के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ़ कपड़े पहनें. सबसे पहले, शिवलिंग पर थोड़ा सा साफ़ जल चढ़ाएं और पास में जल से भरा एक कलश रखें. फिर, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल, कुछ चावल के दाने और एक सिक्का लें.

मन ही मन अपना नाम और गोत्र बताते हुए पूजा का संकल्प लें और फिर जल को ज़मीन पर छोड़ दें. इसके बाद, मन में ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करते हुए जल, दूध या गंगाजल से अभिषेक शुरू करें.

पूजा का समापन और प्रसाद वितरण

अभिषेक पूरा होने के बाद, शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं. इसके बाद, भगवान शिव को प्रिय चीज़ें जैसे बेलपत्र, धतूरा, फूल, अक्षत (साबुत चावल के दाने) और थोड़े काले तिल चढ़ाएं. फिर, शिव चालीसा या रुद्राष्टकम का पाठ करें.

अंत में, धूप और दीपक से आरती करें और पूजा के दौरान हुई किसी भी गलती या कमी-चाहे वह जान-बूझकर हुई हो या अनजाने में गलती के लिए माफ़ी मांगते हुए हाथ जोड़ें. आरती के बाद, सबसे पहले सभी को प्रसाद बांटें और फिर खुद भी प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोलें.

अस्वीकरण: इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, शिव पुराण और ज्योतिषीय प्रथाओं पर आधारित है. यह सामग्री केवल पाठकों की जानकारी और सामान्य रुचि के लिए प्रस्तुत की गई है. कृपया कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा करने से पहले अपने क्षेत्र के किसी जानकार पंडित या ज्योतिषी से सलाह लें.

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