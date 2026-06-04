Sawan Grahan 2026: सावन में 15 दिन के भीतर दो ग्रहण, क्या किसी बड़े बदलाव का संकेत है ये संयोग? जानिए भारत पर कितना पड़ेगा असर

Sawan Grahan 2026: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए सबसे खास माना जाता है. इस बार सावन में एक नहीं, बल्कि दो ग्रहण पड़ने वाले हैं. 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण और 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगेगा. दोनों ग्रहण सिर्फ 15 दिनों के अंतर पर होंगे, इसलिए इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं. क्या सावन में दो ग्रहण पड़ना किसी बड़े बदलाव का संकेत है? क्या इसका असर लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा? आइए जानते हैं सूर्य और चंद्र ग्रहण की तारीख, समय और ज्योतिष में इसके महत्व के बारे में.

इस साल सावन 30 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक रहेगा. इसी दौरान साल का आखिरी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है.

सूर्य ग्रहण 2026

12 अगस्त 2026 को अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगेगा. भारतीय समयानुसार यह रात 8 बजकर 4 मिनट पर शुरू होगा और रात 1 बजकर 7 मिनट पर समाप्त होगा. यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा.

चंद्र ग्रहण 2026

सूर्य ग्रहण के 15 दिन बाद 28 अगस्त 2026 को सावन पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगेगा. भारतीय समयानुसार यह सुबह 8 बजकर 4 मिनट पर शुरू होकर 11 बजकर 22 मिनट पर समाप्त होगा. यह ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए धार्मिक कार्यों पर कोई रोक नहीं रहेगी.

सावन में दो ग्रहण का संयोग कितना खास?

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और चंद्र ग्रहण को महत्वपूर्ण घटनाओं में गिना जाता है. जब कम समय के भीतर दोनों ग्रहण लगते हैं तो इसे विशेष संयोग माना जाता है. कई ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, ऐसे संयोग को बड़े बदलाव, उतार-चढ़ाव और नई परिस्थितियों का संकेत माना जाता है.हालांकि खगोलीय दृष्टि से ग्रहण एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में इसका अलग महत्व बताया गया है. इसी वजह से सावन में दो ग्रहण लगने की चर्चा भी काफी हो रही है.

क्या यह खतरे की घंटी है?

धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं में दो ग्रहणों के करीब-करीब पड़ने को विशेष माना गया है. कुछ मान्यताओं के अनुसार, ऐसे समय में दुनिया भर में बड़े बदलाव, मौसम में परिवर्तन या आर्थिक हलचल देखने को मिल सकती है. हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.राहत की बात यह है कि अगस्त 2026 के दोनों ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे. इसलिए सूतक काल लागू नहीं होगा और पूजा-पाठ, व्रत तथा धार्मिक कार्य सामान्य रूप से किए जा सकेंगे.

सावन में ग्रहण के दौरान क्या करें?

भगवान शिव का ध्यान और मंत्र जाप करें.

सकारात्मक सोच बनाए रखें.

बेवजह की अफवाहों और डर से बचें.

धार्मिक कार्यों में श्रद्धा बनाए रखें.

ग्रहण को लेकर सिर्फ प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करें.