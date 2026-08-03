सावन के पहले सोमवार का रहस्य क्या है? क्यों किया जाता है शिवलिंग पर जलाभिषेक, समझें कांवड यात्रा निकालने की वजह

Sawan First Somwar: आज सावन मास का पहला सोमवार है. सुबह से ही लोग भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं. दरअसल, सावन का महीना शुरू होते ही देशभर में शिवालयों की रौनक बढ़ जाती है. मंदिरों में घंटियों की गूंज सुनाई देने लगती है और भोलेनाथ के भक्त ‘हर हर महादेव’ के जयकारे लगाते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाने पहुंचते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर, सावन के पहले सोमवार को इतना खास क्यों माना जाता है? इस दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की परंपरा कहां से आई? कांवड़िए दूर-दूर से गंगाजल लेकर भगवान शिव को अर्पित क्यों करते हैं? पढ़िए इसके पीछे की धार्मिक मान्यताओं के साथ समुद्र मंथन से जुड़ी एक बेहद रोचक कथा-

सावन और भगवान शिव का क्या संबंध है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन का महीना देवों के देव भगवान शिव को समर्पित है. मान्यता है कि, इस महीने में सच्ची श्रद्धा से महादेव की पूजा करने और जलाभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं. सावन के सोमवार का विशेष महत्व माना जाता है और भक्त इस दिन व्रत रखकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करते हैं. सावन के पहले सोमवार से कई श्रद्धालु विशेष पूजा और व्रत का संकल्प भी लेते हैं.

सावन का पहला सोमवार खास क्यों?

सावन का पहला सोमवार भक्तों के लिए बेहद खास होता है. क्योंकि, यह पूरे सावन में शिव आराधना की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. कई श्रद्धालु इस दिन व्रत, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा करते हैं. मान्यता है कि सावन में महादेव की भक्ति करने से मन को शांति मिलती है और भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं.

समुद्र मंथन से जुड़ी है जलाभिषेक की मान्यता

सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पीछे धार्मिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है. पौराणिक कथा के अनुसार, समुद्र मंथन से जब विष निकला तो उसकी भयंकर ज्वाला से देवता और असुर चिंतित हो गए. संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया. विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ कहा गया. धार्मिक मान्यता है कि, देवताओं ने भगवान शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए जल अर्पित किया. इसी कथा से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा को जोड़ा जाता है.

कांवड़ यात्रा क्यों निकाली जाती है?

सावन के दौरान कांवड़ यात्रा भी विशेष आकर्षण का केंद्र होती है. कांवड़िए पवित्र गंगा नदी से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हैं और उसे अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में भगवान शिव को अर्पित करते हैं. कांवड़ यात्रा को भगवान शिव के प्रति श्रद्धा, तपस्या और संकल्प का प्रतीक माना जाता है. श्रद्धालु कई किलोमीटर की यात्रा करते हुए कांवड़ में जल लेकर चलते हैं. इस दौरान वे शिव के नाम का जप करते हैं और यात्रा के नियमों का पालन करने का प्रयास करते हैं.