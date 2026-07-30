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Sawan Wishes in Hindi: हर हर महादेव के साथ भेजें दिल छू लेने वाली शुभकामनाएं

Sawan 2026 Wishes in Hindi: सावन के महीने का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से किया जाता है. खासकर महिलाएं इस उत्सव का बड़ी ही बेचैनी से इंतजार करती हैं. हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है.

By: Heena Khan | Published: July 30, 2026 6:46:22 AM IST

Happy Sawan 2026 Wishes in Hindi
Happy Sawan 2026 Wishes in Hindi


Sawan 2026 Wishes in Hindi: सावन के महीने का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से किया जाता है. खासकर महिलाएं इस उत्सव का बड़ी ही बेचैनी से इंतजार करती हैं. हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है. 30 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 (उत्तर भारतीय पूर्णिमान्त कैलेंडर के अनुसार) तक चलने वाले इस पवित्र महीने में लोग व्रत रखते हैं, पूजा-अर्चना करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, शिव मंदिरों में जाते हैं, “ओम नमः शिवाय” का जाप करते हैं और शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध और जल चढ़ाते हैं. चाहे आप सावन की दिल से शुभकामनाएँ, महादेव के कोट्स, WhatsApp मैसेज, Instagram कैप्शन या शिव भक्ति से जुड़े संदेश ढूँढ रहे हों, यहाँ कई बेहतरीन मैसेज दिए गए हैं जिन्हें आप श्रावण के पवित्र महीने में अपने परिवार, दोस्तों और अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं.

सावन के संदेश 

“सावन की हर बूंद आपके जीवन में खुशियों की बारिश लाए, भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे. हर हर महादेव!” 

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“सावन का पावन महीना आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और नई उम्मीदों का संदेश लेकर आए. शुभ सावन!” 

“महादेव की भक्ति से मन को शांति मिले, सावन का हर दिन आपके जीवन को खुशियों से भर दे. शुभ सावन!”

“सावन की फुहार और शिवजी का आशीर्वाद, आपके जीवन को हर खुशी और सफलता से आबाद करे.”

“सावन की हर सुबह ‘ॐ नमः शिवाय’ के साथ शुरू हो और आपका हर सपना भोलेनाथ की कृपा से पूरा हो.” 

“भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन के सभी दुख दूर हों और सावन का यह पावन महीना अनगिनत खुशियां लेकर आए.”

“सावन सिर्फ मौसम नहीं, आस्था, प्रेम और शिवभक्ति का उत्सव है. आपको और आपके परिवार को शुभ सावन!”

“जहाँ शिव का वास होता है, वहाँ सुख और शांति का निवास होता है. आपको पावन सावन की हार्दिक शुभकामनाएँ.” 

“हर हर महादेव की गूंज आपके जीवन से हर संकट दूर करे और सावन का यह महीना मंगलमय बने.” 

“सावन की हरियाली की तरह आपका जीवन भी खुशियों, प्रेम और सफलता से हमेशा हरा-भरा रहे. शुभ सावन!”

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दोस्तों के भेजें ये खास संदेश 

“मेरे प्यारे दोस्त, सावन की हर फुहार तुम्हारे जीवन में खुशियाँ, सफलता और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर आए. शुभ सावन!”

“सावन की ठंडी हवाएँ और महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन को हमेशा खुशियों से महकाए. हैप्पी सावन, दोस्त!”
“दोस्ती भी सावन की बारिश जैसी हो—हर पल ताज़गी, हर दिन मुस्कान. तुम्हें और तुम्हारे परिवार को शुभ सावन!”

“भोलेनाथ तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करें और सावन का यह पावन महीना तुम्हारे जीवन में नई खुशियाँ लेकर आए.”

“सावन का हर सोमवार तुम्हारे लिए नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई सफलता लेकर आए. शुभ सावन, मेरे दोस्त!”

“सावन की हर बूंद तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की बरसात करे और हर दिन मुस्कुराने की नई वजह दे.”

“महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए. मेरे दोस्त, तुम्हें सावन की ढेरों शुभकामनाएँ!”

“सच्चे दोस्त और सावन की बारिश—दोनों ही जीवन को खूबसूरत बना देते हैं. शुभ सावन, मेरे यार!”

“हर हर महादेव! भोलेनाथ की कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर हमेशा बनी रहे. शुभ सावन!”

“सावन का यह पावन महीना तुम्हारे जीवन में खुशियाँ, प्रेम और अपनों का साथ हमेशा बनाए रखे. हैप्पी सावन, दोस्त!”

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Tags: Sawan 2026sawan wishes
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