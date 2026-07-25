Home > धर्म > 23 साल बाद सावन में बनेगा दुर्लभ संयोग, तीसरे सोमवार पर नागपंचमी का महासंगम, शिव-नाग दोनों की होगी कृपा

23 साल बाद सावन में बनेगा दुर्लभ संयोग, तीसरे सोमवार पर नागपंचमी का महासंगम, शिव-नाग दोनों की होगी कृपा

Sawan third Monday: सावन 2026 में 17 अगस्त का दिन बेहद खास रहने वाला है क्योंकि इस दिन सावन का तीसरा सोमवार और नागपंचमी एक साथ पड़ रहे हैं. लगभग 23 साल बाद बन रहे इस दुर्लभ संयोग को सोमवती नागपंचमी कहा जाता है. इस दिन भगवान शिव और नाग देवता की संयुक्त पूजा, शिवलिंग का अभिषेक और व्रत करने से विशेष पुण्य एवं शुभ फल मिलने की धार्मिक मान्यता है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 25, 2026 6:03:04 PM IST

सावन के तीसरे सोमवार पर शिव-नाग का महासंगम
सावन के तीसरे सोमवार पर शिव-नाग का महासंगम


Sawan third Monday: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. वर्ष 2026 में सावन 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक रहेगा और इस दौरान चार सोमवार पड़ेंगे. लेकिन इस बार सबसे अधिक चर्चा सावन के तीसरे सोमवार की है, क्योंकि 17 अगस्त 2026 को सावन का तीसरा सोमवार और नागपंचमी एक ही दिन पड़ रहे हैं. धार्मिक दृष्टि से यह संयोग अत्यंत शुभ और दुर्लभ माना जा रहा है. लगभग 23 वर्ष बाद ऐसा अवसर आया है, जब शिव आराधना और नाग देवता की पूजा एक ही दिन विशेष फलदायी मानी जाएगी.

सावन के तीसरे सोमवार पर बनेगा दुर्लभ धार्मिक संयोग

हिंदू पंचांग के अनुसार, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी नागपंचमी इस वर्ष 17 अगस्त, सोमवार को मनाई जाएगी. सावन सोमवार और नागपंचमी का यह दुर्लभ संयोग करीब 23 साल बाद बन रहा है. इससे पहले वर्ष 2003 में भी नागपंचमी सोमवार के दिन आई थी. लंबे अंतराल के बाद दोबारा बन रहे इस योग को धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जा रहा है.

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क्यों खास माना जाता है सोमवती नागपंचमी का योग?

भगवान शिव के गले में नाग देवता विराजमान रहते हैं, इसलिए नागों का शिव पूजा में विशेष स्थान है. सोमवार स्वयं भगवान शिव को समर्पित दिन माना जाता है. जब नागपंचमी सोमवार के दिन आती है तो इसे सोमवती नागपंचमी कहा जाता है. मान्यता है कि इस दिन शिव और नाग देवता दोनों की पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है तथा जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं.

सावन में शिव आराधना का विशेष महत्व

पूरे सावन मास में भक्त भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. इस दौरान श्रद्धालु सोमवार का व्रत रखते हैं और शिवलिंग का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करते हैं. शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, चंदन, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, भस्म और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन में श्रद्धापूर्वक की गई शिव उपासना मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली मानी जाती है.

इस दिन करें शिवलिंग का अभिषेक, मिलेगा विशेष फल

 धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोमवती नागपंचमी के दिन शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, चंदन और बेलपत्र अर्पित कर विधि-विधान से पूजा करने का विशेष महत्व होता है. नाग देवता का पूजन करने और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से सुख-समृद्धि, परिवार की रक्षा और ग्रह दोषों से राहत मिलने की मान्यता है.

17 अगस्त 2026 के शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:24 बजे से सुबह 05:08 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:59 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक
रवि योग: सुबह 05:51 बजे से सुबह 08:04 बजे तक
संध्या काल पूजा मुहूर्त: शाम 06:59 बजे से रात 08:04 बजे तक

सावन 2026 के चार सोमवार

 
पहला सोमवार: 3 अगस्त 2026
दूसरा सोमवार: 10 अगस्त 2026
तीसरा सोमवार (नागपंचमी): 17 अगस्त 2026
चौथा सोमवार: 24 अगस्त 2026

धार्मिक मान्यता

 
धर्मशास्त्रों के अनुसार, सावन में भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति, सुख-शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है. वहीं नागपंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से कालसर्प दोष, सर्प भय और अन्य कष्टों से मुक्ति मिलने की मान्यता है. जब दोनों पर्व एक साथ आते हैं तो इस दिन का धार्मिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है.

Tags: Nag Panchami 2026Sawan 2026
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