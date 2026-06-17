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Sawan 2026 Start Date: आयुष्मान योग में शुरू होगा सावन,जाने इस मास के सभी सोमवार, मंगला गौरी व्रत, प्रदोष और शिवरात्रि की पूरी जानकारी

Sawan Somwar 2026 Date List: भगवान शिव को समर्पित सावन माह हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है. इस पूरे महीने शिवभक्त भोलेनाथ की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं, सोमवार व्रत रखते हैं और कांवड़ यात्रा निकालते हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 17, 2026 7:54:53 PM IST

आयुष्मान योग में होगी सावन की शुरुआत
आयुष्मान योग में होगी सावन की शुरुआत


Sawan Somwar 2026 Date List: भगवान शिव को समर्पित सावन माह हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है. इस पूरे महीने शिवभक्त भोलेनाथ की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं, सोमवार व्रत रखते हैं और कांवड़ यात्रा निकालते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में भगवान शिव की भक्ति करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. वर्ष 2026 में सावन माह की शुरुआत भी बेहद शुभ आयुष्मान योग में हो रही है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है.
 
वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 जुलाई 2026 को रात 08:05 बजे शुरू होगी और 30 जुलाई 2026 को रात 09:30 बजे समाप्त होगी. उदया तिथि के आधार पर सावन माह का आरंभ 30 जुलाई 2026, गुरुवार से माना जाएगा. वहीं सावन माह का समापन 28 अगस्त 2026 को सावन पूर्णिमा के दिन होगा. इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा.

आयुष्मान योग में होगी सावन की शुरुआत

धार्मिक ज्योतिष के अनुसार इस बार सावन महीने की शुरुआत आयुष्मान योग में हो रही है. यह योग दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और शुभ कार्यों के लिए विशेष फलदायी माना जाता है. मान्यता है कि इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है.

 सावन सोमवार व्रत 2026 की लिस्ट (Sawan Somwar 2026 List)

सावन माह में सोमवार का विशेष महत्व होता है. इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और व्रत करने का विधान है. वर्ष 2026 में कुल 4 सावन सोमवार पड़ेंगे.
  • पहला सावन सोमवार – 3 अगस्त 2026
  •  दूसरा सावन सोमवार – 10 अगस्त 2026
  • तीसरा सावन सोमवार – 17 अगस्त 2026
  •  चौथा सावन सोमवार -24 अगस्त 2026

 मंगला गौरी व्रत 2026 की तारीखें (Sawan Mangala Gauri Vrat)

सावन माह के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है. यह व्रत विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. मान्यता है कि माता गौरी की पूजा से अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है.
  •  पहला मंगला गौरी व्रत – 4 अगस्त 2026
  •  दूसरा मंगला गौरी व्रत – 11 अगस्त 2026
  •  तीसरा मंगला गौरी व्रत – 18 अगस्त 2026
  • चौथा मंगला गौरी व्रत -25 अगस्त 2026

 सावन शिवरात्रि 2026 कब है? (Sawan Shivratri 2026)

सावन माह की शिवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है. इस दिन भक्त व्रत रखकर भगवान शिव का रात्रि जागरण और विशेष पूजन करते हैं. वर्ष 2026 में सावन शिवरात्रि 11 अगस्त 2026 को मनाई जाएगी.

 सावन के प्रदोष व्रत (Sawan Pradosh Vrat 2026)

सावन माह में प्रदोष व्रत का भी विशेष महत्व होता है. भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त इस दिन व्रत रखते हैं.
  •  पहला प्रदोष व्रत (सोम प्रदोष) – 10 अगस्त 2026
  •  दूसरा प्रदोष व्रत (भौम प्रदोष) – 25 अगस्त 2026
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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