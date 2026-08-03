Sawan Somwar Puja Rules: सावन सोमवार की पूजा में सबसे बड़ी गलती! 90% लोग कर देते हैं ये काम; पूजा से पहले पढ़ें ये जरूरी नियम

Sawan Somwar Puja Rules: सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है. इस पूरे महीने शिवभक्तों में काफी हर्ष और उल्लास देखने को मिलने वाला है. आज सावन का पहला सोमवार है. ये दिन भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक के लिए बेहद शुभ माना जाता है. इस दिन बड़ी संख्या में शिव भक्त व्रत रखते हैं और जलाभिषेक करते हैं. इस दिन मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिलती है.

सावन सोमवार का व्रत

धार्मिक मान्यता के अनुसार, सावन सोमवार का व्रत पूरी भक्ति-भाव और नियमों के साथ रखते हैं. ऐसा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है. कुंवारी कन्या अपने मनचाहा जीवनसाथी को पाने के लिए ये व्रत रखती हैं. वहीं विवाहित महिला ये जीवन सुखी जीवन के लिए रखती है. इस दौरान धार्मिक नियमों का पालन करना सबसे अधिक जरूरी है.

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सावन सोमवार व्रत के नियम

पूजा के दौरान शिवलिंग पर दूध, जल, चंदन, भांग, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें.

तुलसी के पत्ते, केतकी के फूल और हल्दी भगवान शिव को नहीं चढ़ानी चाहिए.

खंडित बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित न करें.

व्रत वाले दिन श्रद्धालुओं को सोने से बचना चाहिए.

भगवान शिव की विशेष पूजा प्रदोश काल के दौरान करनी चाहिए.

व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें.

मन को शांत रखें और संयम से काम लें.

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सोमवार के व्रत का पारण कैसे करें?

सोमवार को भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक के बाद व्रत का पारण करें. पारण के दौरान केवल सात्विक भोजन करें. ध्यान रखें भोजन से पहले भगवान का प्रसाद ग्रहण करें. फिर शाम की पूजा के बाद व्रत खोल लें.