Sawan 2026: 30 जुलाई से सावन का शुभारंभ, इस बार 4 सोमवार और 4 मंगलागौरी व्रत, जानें शिव पूजा और उपवास के नियम

Sawan 2026 Fasting Guide: देवों के देव महादेव का सबसे प्रिय महीना सावन 30 जुलाई दिन गुरुवार से शुरू हो रहा है. पहले दिन आयुष्मान योग और श्रवण नक्षत्र का संयोग बन रहा है. इस दिन चंद्रमा मकर राशि और सूर्य कर्क राशि में रहेंगे. श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात को 09:30 बजे तक है. इस बार सावन का महीना 31 दिनों का है. इसका समापन 28 अगस्त को होगा. मान्यता है कि इस दौरान की गई सच्चे मन से पूजा और व्रत का फल कई गुना बढ़कर मिलता है. लेकिन, कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि, क्या सिर्फ व्रत रख लेना ही पर्याप्त है? पहली बार सावन का व्रत करने वाले पूजा कब करें? शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं? किन चीजों से बचें और कौन-सी छोटी-सी भूल व्रत का फल कम कर सकती है? तो आइए जान लेते हैं व्रत के नियम, पूजा की सही विधि, शुभ मुहूर्त और जरूरी बातें-

सावन व्रत कैसे शुरू करें?

सबसे पहली बात कि सावन में सोमवार व्रत रखते हैं, ये स्त्री और पुरुष दोनों रह सकते हैं, इसके अलावा मंगला गौरी व्रत महिलाएं रखती हैं, फिर चतुर्थी, प्रदोष और शिवरात्रि के व्रत किए जाते हैं. सावन का प्रारंभ 30 जुलाई से हो रहा है, लेकिन पहला सावन सोमवार 3 अगस्त को है, इसलिए सावन व्रत की शुरूआत पहले श्रावण सोमवार से होगी. इस बार 4 सावन सोमवार व्रत और 4 ही मंगला गौरी व्रत हैं. सावन शिवरात्रि 11 अगस्त को है, जबकि प्रदोष व्रत 10 अगस्त और 25 अगस्त को हैं.

सावन व्रत कैसे शुरू करें?

अगर आप पहली बार सावन का व्रत रखने जा रहे हैं, तो शुरुआत सही दिन और सही नियमों के साथ करना बेहद जरूरी है. भगवान शिव को समर्पित यह पावन महीना 30 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन सावन सोमवार व्रत की शुरुआत 3 अगस्त को पहले श्रावण सोमवार से मानी जाएगी. सोमवार का व्रत स्त्री और पुरुष, दोनों रख सकते हैं. वहीं, विवाहित और अविवाहित महिलाएं सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से मंगला गौरी व्रत करती हैं. इसके अलावा सावन में प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि और चतुर्थी व्रत का भी विशेष महत्व है.

4 सोमवार-4 मंगला गौरी व्रत

इस वर्ष सावन में 4 सावन सोमवार और 4 मंगला गौरी व्रत पड़ रहे हैं. वहीं, 10 अगस्त और 25 अगस्त को प्रदोष व्रत तथा 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि मनाई जाएगी. यदि आप पूरे सावन में भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो इन सभी महत्वपूर्ण तिथियों पर श्रद्धा और विधि-विधान से पूजा-अर्चना करना शुभ माना जाता है.

चार सोमवार की तिथि

3 अगस्त: पहला सावन सोमवार

10 अगस्त: दूसरा सावन सोमवार

17 अगस्त: तीसरा सावन सोमवार

24 अगस्त: चौथा सावन सोमवार

चार मंगला गौरी व्रत की तिथि

4 अगस्त: पहला मंगला गौरी व्रत

11 अगस्त: दूसरा मंगला गौरी व्रत

18 अगस्त: तीसरा मंगला गौरी व्रत

25 अगस्त: चौथा मंगला गौरी व्रत

सावन सोमवार व्रत का प्रारंभ

यदि आपको सावन सोमवार व्रत रखना है तो आप 3 अगस्त से इसका प्रारंभ करें. पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सावन सोमवार व्रत करें. इसका समापन यानी सावन सोमवार व्रत का उद्यापन 24 अगस्त को विधि विधान से करें. कुछ लोगों के यहां कम से कम 5 सोमवार व्रत का प्रचलन है तो वे सावन के 4 सोमवार के अलावा भाद्रपद के एक सोमवार का व्रत रखकर उस दिन उद्यापन करते हैं. वहीं, कुछ लोग किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए पूरे वर्षभर सोमवार व्रत करना चाहते हैं तो उसका प्रारंभ पहले सावन सोमवार से करते हैं. जैसे 16 सोमवार का व्रत होता है. इसका समापन 16वें सोमवार को होगा.

पहली बार व्रत रखते समय किन बातों का ध्यान रखें?

पहली बार व्रत रखना है तो आप आज से ही प्रण कर लें कि पूरे सावन माह में आप तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे. इस पूरे श्रावण आप मांस, मदिरा, धूम्रपान आदि से दूर रहेंगे. सावन के प्रारंभ होते ही पूरे मास आपको ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना होगा. यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं, तो गृहस्थ जीवन के नियमों का पालन करें. पहले सावन सोमवार को आप सुबह में उठकर दैनिक ​क्रियाओं से निवृत होकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें. फिर अपने हाथ में जल लेकर व्रत और शिव पूजा संकल्प करें.

इसके अलावा, कोई भी व्रत संकल्प के साथ प्रारंभ करते हैं, संकल्प का कोई विकल्प नहीं है. इसके बिना व्रत प्रारंभ नहीं करते हैं. यह आपको अपने लक्ष्य और निश्चय के प्रति सचेत करता है. इसके अलावा, हर व्रत के दिन आप ​पवित्र जल से शिव जी का जलाभिषेक करें. बेलपत्र, अक्षत्, गाय का कच्चा दूध, शहद, चंदन, फूल, भांग, धतूरा, श​मी के पत्ते आदि से उनका पूजन करें.