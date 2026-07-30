सावन में करें शिव उपासना, शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के कष्ट हो सकते हैं कम, जानें राशि और अचूक उपाय

Sawan remedie: आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है. भगवान शिव की आराधना का यह पावन मास आध्यात्मिक ऊर्जा, साधना और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह समय केवल शिव कृपा प्राप्त करने का ही नहीं बल्कि शनिदेव की वक्र दृष्टि, साढ़ेसाती और ढैय्या जैसे अशुभ प्रभावों को कम करने का भी श्रेष्ठ अवसर माना जाता है. शास्त्रों में भगवान शिव को शनिदेव का गुरु बताया गया है. ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु सावन में सच्चे मन से महादेव की पूजा करते हैं, उन्हें शनिदेव के कष्टों से भी राहत मिलने लगती है. यदि आपकी राशि पर भी शनि का प्रभाव चल रहा है तो इस पूरे महीने किए गए धार्मिक उपाय विशेष फलदायी माने जाते हैं.

इन राशियों पर चल रही है शनि की साढ़ेसाती

वर्तमान ग्रह स्थिति के अनुसार तीन राशियों पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव बना हुआ है.

मेष राशि: मेष राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है. इस दौरान कार्यों में बाधाएं, मानसिक तनाव और आर्थिक चुनौतियां सामने आ सकती हैं.

मीन राशि: मीन राशि के जातकों पर साढ़ेसाती का दूसरा यानी मध्य चरण चल रहा है. ज्योतिष शास्त्र में इसे सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है. इस समय धैर्य, संयम और नियमित पूजा-पाठ की विशेष आवश्यकता बताई जाती है.

कुंभ राशि: कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का अंतिम यानी तीसरा चरण जारी है. इस चरण में कई पुराने संघर्ष समाप्त होने लगते हैं, लेकिन सावधानी और सतर्कता बनाए रखना जरूरी माना जाता है

जलाभिषेक में करें यह छोटा सा उपाय

सावन के दौरान प्रतिदिन या विशेष रूप से सोमवार और शनिवार के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करते समय जल में थोड़े काले तिल मिलाएं. इसके साथ भगवान शिव को बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित करें.धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शमी का पौधा शनिदेव से जुड़ा माना जाता है. शिवजी पर शमी पत्र अर्पित करने से शनि दोषों की तीव्रता कम होने की मान्यता है.

हनुमान जी की आराधना भी मानी जाती है प्रभावी

शनिवार के दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जो व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करता है, उसे शनिदेव अनावश्यक कष्ट नहीं देते. सावन में हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना भी शुभ फलदायी माना जाता है.

पीपल के नीचे दीपक जलाने का विशेष महत्व

सावन के प्रत्येक शनिवार सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं. दीपक में थोड़े काले तिल या लोहे की कील डाल सकते हैं. इसके बाद पीपल के वृक्ष की सात बार परिक्रमा करें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह उपाय शनि दोष को शांत करने और जीवन की बाधाओं को कम करने में सहायक माना जाता है.

छाया दान को माना गया है अत्यंत प्रभावी उपाय

शनिवार की सुबह लोहे या मिट्टी के पात्र में सरसों का तेल लें और उसमें अपनी छाया देखें. इसके बाद इस तेल का दान किसी गरीब, जरूरतमंद व्यक्ति को करें या शनि मंदिर में अर्पित करें. इसे छाया दान कहा जाता है और शास्त्रों में इसे शनि की साढ़ेसाती एवं ढैय्या के प्रभाव को कम करने वाले प्रमुख उपायों में शामिल किया गया है.

रुद्राक्ष की माला से करें इन मंत्रों का जाप

सावन के पूरे महीने रुद्राक्ष की माला से नियमित रूप से ‘ॐ शं शनैश्चराय नमः’ या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि महामृत्युंजय मंत्र मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट और ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम करने में सहायक होता है.

दान और सेवा से भी मिलती है शनि कृपा

शनिदेव को कर्मफल दाता कहा जाता है. इसलिए सावन के दौरान काले उड़द, काले तिल, काले वस्त्र, छाता, जूते आदि का दान जरूरतमंद लोगों को करना शुभ माना जाता है. इसके साथ ही किसी गरीब, वृद्ध, मजदूर या असहाय व्यक्ति का अपमान करने से बचें और यथासंभव उनकी सहायता करें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सेवा और दान से शनिदेव प्रसन्न होते हैं.