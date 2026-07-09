53 साल बाद लौट रहा दुर्लभ संयोग, सावन में महादेव बदल सकते हैं इन राशियों की किस्मत,धन-समृद्धि के खुलेंगे द्वार

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Sawan 2026: साल 2026 का सावन मास धार्मिक आस्था के साथ-साथ ज्योतिषीय दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस वर्ष सावन की शुरुआत 30 जुलाई, गुरुवार से होगी और इसका समापन 28 अगस्त, शुक्रवार को रक्षाबंधन के दिन होगा. पूरे महीने शिवभक्ति का वातावरण रहेगा, लेकिन इस बार ग्रहों की स्थिति इसे और भी विशेष बना रही है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सावन 2026 में गुरु, शुक्र और चंद्रमा की युति से एक अत्यंत शुभ त्रिग्रही योग का निर्माण होगा. यह संयोग सामान्य नहीं माना जा रहा, क्योंकि ऐसी ग्रह स्थिति लगभग 53 वर्षों बाद देखने को मिल रही है. इसके अलावा शनि देव वक्री अवस्था में रहेंगे और गुरु ग्रह अस्त रहेंगे, जिससे ग्रहों का प्रभाव और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा.
आयुष्मान योग से होगी सावन की शुरुआत
इस बार सावन मास का शुभारंभ आयुष्मान योग में होने जा रहा है. वैदिक ज्योतिष में आयुष्मान योग को दीर्घायु, सफलता और सकारात्मक परिणाम देने वाला योग माना जाता है. मान्यता है कि इस योग में किए गए शुभ कार्य लंबे समय तक लाभ प्रदान करते हैं. यही कारण है कि सावन के पहले दिन से ही पूजा-पाठ, रुद्राभिषेक, दान-पुण्य और शिव आराधना का महत्व कई गुना बढ़ जाएगा. श्रद्धालुओं के लिए यह महीना आध्यात्मिक उन्नति और मनोकामनाओं की पूर्ति का विशेष अवसर माना जा रहा है.
नागपंचमी और सावन सोमवार का दुर्लभ मेल
सावन 2026 का तीसरा सोमवार 17 अगस्त को पड़ेगा और इसी दिन नागपंचमी का पर्व भी मनाया जाएगा. सोमवार और नागपंचमी का यह विशेष संयोग धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करने से कालसर्प दोष, राहु-केतु से जुड़े कष्ट और जीवन की कई बाधाओं से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए यह दिन विशेष साधना और पूजा-अर्चना के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
मेष राशि: अटके काम पकड़ेंगे रफ्तार
मेष राशि के जातकों के लिए सावन 2026 बेहद लाभकारी साबित हो सकता है. भगवान शिव की कृपा से लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकते हैं. कारोबार में नए स्रोतों से लाभ प्राप्त होने की संभावना है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पुराने कर्ज से राहत मिलने के योग बन रहे हैं. धन आगमन के नए रास्ते खुल सकते हैं.
कर्क राशि: मान-सम्मान और धन लाभ के संकेत
कर्क राशि के लोगों के लिए सावन का महीना उन्नति और सम्मान लेकर आ सकता है. सामाजिक और पेशेवर जीवन में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. यदि आप नया व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल माना जा रहा है. अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं. पहले किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है.
सिंह राशि: करियर और कारोबार में मिल सकती है बड़ी सफलता
सिंह राशि के जातकों पर इस सावन महादेव की विशेष कृपा रहने की संभावना जताई जा रही है. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और मानसिक तनाव कम होगा. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को शुभ समाचार मिल सकता है. व्यापारियों के लिए कोई बड़ी और लाभदायक डील फाइनल होने के संकेत हैं. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और बचत में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.
वृश्चिक राशि: सफलता के साथ लौट सकता है रुका हुआ धन
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सावन 2026 उपलब्धियों से भरा रहने की संभावना है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और कार्यशैली की सराहना हो सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. विदेश से जुड़े व्यापार में अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं. बड़ा ऑर्डर या नया अवसर प्राप्त हो सकता है. प्रॉपर्टी, वाहन या अन्य महत्वपूर्ण निवेश के योग भी बन रहे हैं. लंबे समय से फंसा हुआ धन वापस मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
शिव आराधना से बढ़ेगा शुभ फलों का प्रभाव
ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सावन में भगवान शिव की पूजा, जलाभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और रुद्राभिषेक करने से ग्रहों के शुभ प्रभाव और अधिक बढ़ सकते हैं. विशेष ग्रह संयोगों के कारण यह सावन आध्यात्मिक साधना, आर्थिक उन्नति और व्यक्तिगत प्रगति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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