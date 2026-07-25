सावन के सोमवार ही नहीं मंगलवार भी हैं फलदायी, कब-कब रखा जाएगा मंगला गौरी व्रत?  नोट कर लें  तारीख

Mangala Gauri Vrat 2026: सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इस महीने के मंगलवार का भी विशेष धार्मिक महत्व है. जिस प्रकार सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, उसी तरह सावन के मंगलवार मां पार्वती की उपासना के लिए समर्पित होते हैं. इन दिनों मंगला गौरी व्रत रखा जाता है, जिसे अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और योग्य जीवनसाथी की प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है. साल 2026 में सावन के दौरान कुल चार मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे.

सावन 2026 में कब-कब हैं मंगला गौरी व्रत?

साल 2026 में सावन का महीना 30 जुलाई 2026 (गुरुवार) से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक रहेगा. इस दौरान चार मंगलवार पड़ेंगे और चारों दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा.

मंगला गौरी व्रत 2026 की तिथियां

पहला मंगला गौरी व्रत – 4 अगस्त 2026, मंगलवार

दूसरा मंगला गौरी व्रत – 11 अगस्त 2026, मंगलवार

तीसरा मंगला गौरी व्रत – 18 अगस्त 2026, मंगलवार

चौथा मंगला गौरी व्रत – 25 अगस्त 2026, मंगलवार

मंगला गौरी व्रत का धार्मिक महत्व

मंगला गौरी व्रत मां पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विधि-विधान से मां गौरी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहती है और दंपत्ति के बीच प्रेम व विश्वास बढ़ता है. यह व्रत विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है.

कौन रखता है मंगला गौरी व्रत?

मंगला गौरी व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं और विवाह योग्य कन्याएं रखती हैं. मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से अविवाहित लड़कियों को योग्य और मनचाहा जीवनसाथी मिलता है. वहीं विवाहित महिलाओं को सुखी दांपत्य जीवन और परिवार में समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

मंगल दोष से राहत के लिए भी शुभ माना जाता है व्रत

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है, उनके लिए मंगला गौरी व्रत अत्यंत लाभकारी माना गया है. श्रद्धा और नियमपूर्वक इस व्रत का पालन करने से मंगल दोष के नकारात्मक प्रभाव कम होने की मान्यता है और जीवन में शुभ परिणाम मिलने लगते हैं.

मंगला गौरी व्रत के दिन कैसे करें पूजा?

मंगला गौरी व्रत के दिन प्रातः स्नान के बाद मां पार्वती और भगवान शिव की विधिवत पूजा करें. मां गौरी को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, चुनरी, श्रृंगार सामग्री और पुष्प अर्पित करें. इसके साथ ही व्रत कथा का पाठ और आरती करने से पूजा पूर्ण मानी जाती है. धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से दांपत्य जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है.

सावन में शिव-पार्वती की संयुक्त आराधना का विशेष महत्व

सावन का महीना शिव और शक्ति दोनों की उपासना का श्रेष्ठ समय माना जाता है. जहां सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है, वहीं मंगलवार को मां पार्वती की आराधना करने से दांपत्य जीवन, पारिवारिक सुख और वैवाहिक संबंधों में मधुरता आने की मान्यता है. इसलिए सावन के प्रत्येक मंगलवार का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है.