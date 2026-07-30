Home > उत्तर प्रदेश > सावन के पहले दिन ही विश्वनाथ मंदिर में उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़! अभी पहला सोमवार शेष, बाबा के VIP दर्शन करने में भी लग रहे कई घंटे

सावन के पहले दिन ही विश्वनाथ मंदिर में उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़! अभी पहला सोमवार शेष, बाबा के VIP दर्शन करने में भी लग रहे कई घंटे

सावन के पहले दिन ही भोले बाबा की नगरी वाराणसी में दूर-दूर से आये श्रद्धालुओं की भीड़ ने डेरा जमा लिया है. विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और जलाभिषेक करने के लिए लोगों को कई घंटे की लाइन में लगना पड़ रहा है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 30, 2026 10:45:02 AM IST

विश्वनाथ मंदिर
विश्वनाथ मंदिर


Sawan First Day Varanasi Crowd: सावन की शुरुआत हो चुकी है. हर मंदिर, हर शिवाला में ‘हर-हर महादेव’ का जयकारा गूंज रहा है. लेकिन बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की रौनक ही कुछ अलग है. 

सावन शुरू होने से एक-दो दिन पहले से ही यहां कांवड़ियों और दूर-दूर से आये श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है. सावन के पहले दिन लोग भोले बाबा का दर्शन करने के लिए सुबह से ही लाइन में लगे हैं. 

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विश्वनाथ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़ 

वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में भोले बाबा के दर्शन के लिए  लाइन लगी हुई है. स्थानीय लोगों के अलावा दूर-दूर से लोग भोले बाबा के दर्शन और जलाभिषेक के लिए आये हैं. द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की बड़ी आस्था है. सावन के पहले दिन ही प्रशासन के लिए भीड़ संभालना मुश्किल हो गया है और अभी पहला सोमवार आना शेष है. सोमवार के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ संभालने के लिए प्रशासन को विशेष व्यवस्था करनी होगी. मंदिर में VIP दर्शन के लिए भी लोगों को कई घंटे की लाइन लगानी पड़ रही है. 

सावन में 10-15 लाख श्रद्धालु करेंगे विश्वनाथ बाबा का दर्शन 

यूं तो विश्वनाथ मंदिर में सालभर ही भक्तों की भीड़ बनी रहती है, लेकिन सावन में ये कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है. प्रशासन का अनुमान है कि इस साल लगभग पूरे महीने10 से 15 लाख श्रद्धालु वाराणसी आएंगे और विश्वनाथ बाबा के दर्शन करेंगे. सिर्फ सोमवार में ही 5 से 7 लाख भक्तों के मंदिर आने की संभावना जताई जा रही है.

Tags: kashi vishwanathSawan 2026UP News
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