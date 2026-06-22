Sawan 2026: शिव भक्तों का इंतजार खत्म! इस दिन से शुरू होगा पवित्र सावन का महीना, जाने पहले सावन सोमवार की तारीख और पूजा का महत्व

Sawan 2026 First Sawan Monday Date: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति, पूजा-अर्चना और आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे पवित्र समय माना जाता है. इस पूरे महीने शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और श्रद्धालु जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, बेलपत्र अर्पण तथा सावन सोमवार व्रत के माध्यम से भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं. ऐसे में शिव भक्तों के मन में यह जानने की उत्सुकता है कि साल 2026 में सावन कब से शुरू होगा और पहला सावन सोमवार किस दिन पड़ेगा.

कब से शुरू होगा सावन?

हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में सावन माह की शुरुआत 30 जुलाई 2026, गुरुवार से होगी. हालांकि प्रतिपदा तिथि 29 जुलाई की रात से आरंभ हो जाएगी, लेकिन उदया तिथि के आधार पर सावन महीने का आरंभ 30 जुलाई से माना जाएगा.वहीं सावन माह का समापन 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा के दिन होगा. इस दौरान शिव भक्त पूरे महीने विशेष पूजा-पाठ और व्रत का पालन करेंगे.

पहला सावन सोमवार कब है?

सावन में सोमवार का विशेष धार्मिक महत्व होता है. मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा करने और व्रत रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

सावन सोमवार 2026 की तिथियां

पहला सावन सोमवार – 3 अगस्त 2026

दूसरा सावन सोमवार- 10 अगस्त 2026

तीसरा सावन सोमवार -17 अगस्त 2026

चौथा सावन सोमवार -24 अगस्त 2026

सावन का धार्मिक महत्व