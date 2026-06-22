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Sawan 2026: शिव भक्तों का इंतजार खत्म! इस दिन से शुरू होगा पवित्र सावन का महीना, जाने पहले सावन सोमवार की तारीख और पूजा का महत्व

Sawan 2026 Kab se Shuru Hoga: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति, पूजा-अर्चना और आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे पवित्र समय माना जाता है. इस पूरे महीने शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है.आइए जानते हैं कि सावन की शुरुवात कब से होगी व पहला सोमवार कब पड़ेगा.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 22, 2026 6:11:40 PM IST

सावन 2026 प्रथम सावन सोमवार तिथि
सावन 2026 प्रथम सावन सोमवार तिथि


 Sawan 2026 First Sawan Monday Date: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति, पूजा-अर्चना और आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे पवित्र समय माना जाता है. इस पूरे महीने शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और श्रद्धालु जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, बेलपत्र अर्पण तथा सावन सोमवार व्रत के माध्यम से भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं. ऐसे में शिव भक्तों के मन में यह जानने की उत्सुकता है कि साल 2026 में सावन कब से शुरू होगा और पहला सावन सोमवार किस दिन पड़ेगा.

कब से शुरू होगा सावन?

हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में सावन माह की शुरुआत 30 जुलाई 2026, गुरुवार से होगी. हालांकि प्रतिपदा तिथि 29 जुलाई की रात से आरंभ हो जाएगी, लेकिन उदया तिथि के आधार पर सावन महीने का आरंभ 30 जुलाई से माना जाएगा.वहीं सावन माह का समापन 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा के दिन होगा. इस दौरान शिव भक्त पूरे महीने विशेष पूजा-पाठ और व्रत का पालन करेंगे.

पहला सावन सोमवार कब है?

सावन में सोमवार का विशेष धार्मिक महत्व होता है. मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा करने और व्रत रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

 सावन सोमवार 2026 की तिथियां

  • पहला सावन सोमवार – 3 अगस्त 2026
  •  दूसरा सावन सोमवार- 10 अगस्त 2026
  • तीसरा सावन सोमवार -17 अगस्त 2026
  • चौथा सावन सोमवार -24 अगस्त 2026

सावन का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है. मान्यता है कि इस दौरान शिव आराधना करने से भक्तों के जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख-समृद्धि का आगमन होता है.सावन में श्रद्धालु शिवलिंग पर जल, दूध, गंगाजल, धतूरा, भांग और बेलपत्र अर्पित करते हैं. इसके अलावा रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र जाप और शिव चालीसा का पाठ भी विशेष फलदायी माना जाता है.
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: First Sawan Somwar 2026Sawan 2026Sawan 2026 start dateSawan kab se hai
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