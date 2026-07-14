सावन में बदलेगी गुरु-शनि की चाल, इन 3 राशियों पर बरसेगी महादेव विशेष कृपा…चमकेगी किस्मत

Sawan 2026: भगवान शिव को समर्पित सावन का पवित्र महीना इस वर्ष 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक रहेगा. हिंदू धर्म में श्रावण मास को भगवान भोलेनाथ की आराधना, व्रत, जप और तप के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है. मान्यता है कि इस दौरान सच्चे मन से शिव उपासना करने वालों पर महादेव की विशेष कृपा बरसती है. इस बार सावन केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी बेहद खास माना जा रहा है. इसकी वजह है दो महत्वपूर्ण ग्रहों-शनि और देवगुरु बृहस्पति-की चाल में होने वाला बदलाव.

सावन में बन रहा है दुर्लभ ग्रह संयोग

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि और गुरु दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो बहुत कम बार अपनी स्थिति में बड़ा परिवर्तन करते हैं. ऐसे में सावन जैसे पवित्र महीने में इन ग्रहों का प्रभाव बदलना विशेष महत्व रखता है.पंचांग के अनुसार 27 जुलाई को शनि देव वक्री होने वाले हैं. इसके बाद 12 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे. वहीं 19 अगस्त को गुरु अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे.ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि ग्रहों की यह स्थिति कुछ राशियों के लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकती है. खासतौर पर तीन राशियों के जातकों के लिए यह समय सकारात्मक अवसरों और प्रगति का संकेत माना जा रहा है.

मेष राशि: आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत

मेष राशि के जातकों के लिए सावन का महीना आर्थिक और पेशेवर दृष्टि से अनुकूल माना जा रहा है.आमदनी में बढ़ोतरी के संकेत मिल सकते हैं. लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बन सकती है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं या पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं.व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी समय लाभकारी माना जा रहा है. किसी महत्वपूर्ण सौदे के पूरा होने या नए व्यावसायिक अवसर मिलने के योग बन सकते हैं.धार्मिक मान्यता के अनुसार मेष राशि के जातकों को पूरे सावन नियमित रूप से भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए और श्रद्धा के साथ शिव आराधना करनी चाहिए.

सिंह राशि: अटके कामों को मिल सकती है गति

सिंह राशि वालों के लिए सावन सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला माना जा रहा है.काफी समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता की सराहना हो सकती है और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है.ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मानसिक तनाव में कमी आ सकती है और पुरानी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से राहत मिलने के संकेत हैं. पारिवारिक वातावरण भी अपेक्षाकृत बेहतर और सुखद रहने की संभावना जताई जा रही है.सिंह राशि के लोगों को सावन के दौरान नियमित रूप से भोलेनाथ की पूजा करने और शिव मंत्रों का जाप करने की सलाह दी जाती है.

धनु राशि: आय के नए रास्ते खुलने के योग

धनु राशि के जातकों के लिए सावन आर्थिक दृष्टि से लाभकारी माना जा रहा है.आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी के संकेत मिल सकते हैं. पुराने निवेश, पैतृक संपत्ति या किसी लंबित परियोजना से लाभ मिलने के योग भी बताए जा रहे हैं.यदि कोई व्यक्ति नया घर या वाहन खरीदने की योजना बना रहा है, तो उसके पूरे होने की संभावना इस अवधि में बन सकती है. पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं.धनु राशि के लोगों को पूरे सावन भगवान शिव की आराधना करने और श्रद्धा के साथ उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए.

सावन में क्यों खास मानी जाती है शिव आराधना?

धार्मिक मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. इस महीने में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है.कई श्रद्धालु पूरे सावन सोमवार का व्रत रखते हैं और भगवान शिव से सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता की कामना करते हैं.ज्योतिषीय मान्यताओं को आस्था के रूप में देखें ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल और राशियों पर उनके प्रभाव को लेकर विभिन्न मान्यताएं प्रचलित हैं. इनका आधार धार्मिक और पारंपरिक विश्वास हैं. किसी भी परिणाम को निश्चित भविष्यवाणी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.