सावन का पहला सोमवार कब है? जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और क्यों खास माना जाता है शिवभक्ति का यह दिन

Sawan Somwar 2026 : हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है. यह माह भगवान शिव की आराधना, व्रत, उपवास और जलाभिषेक के लिए समर्पित होता है. हर वर्ष लाखों श्रद्धालु सावन के दौरान शिव मंदिरों में पहुंचकर भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन मास 30 जुलाई 2026 से शुरू होगा और 28 अगस्त 2026 को सावन पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा.

क्यों खास होते हैं सावन के सोमवार?

सावन में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार को अत्यंत शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने और व्रत रखने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं. अविवाहित युवक-युवतियां योग्य जीवनसाथी की कामना के लिए और विवाहित महिलाएं वैवाहिक सुख के लिए सावन सोमवार का व्रत रखती हैं. इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है.

समुद्र मंथन से जुड़ी है सावन की मान्यता

पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन के दौरान विष निकला था. सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष का पान कर लिया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया था और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा. कहा जाता है कि विष की तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर जल अर्पित किया था. तभी से सावन में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक की परंपरा चली आ रही है.

कब है सावन का पहला सोमवार?

द्रिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ेगा. ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह दिन विशेष माना जा रहा है. इस दिन उत्तरभाद्रपद और रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. साथ ही सुकर्मा योग और धृति योग का शुभ संयोग बनेगा, जिसे धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा-पाठ और शिव साधना के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है.

पहले सावन सोमवार का शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:19 बजे से सुबह 05:01 बजे तक



सुबह 04:19 बजे से सुबह 05:01 बजे तक प्रातः संध्या: सुबह 04:40 बजे से सुबह 05:44 बजे तक

धार्मिक मान्यता के अनुसार इन शुभ समयों में पूजा-पाठ और भगवान शिव का अभिषेक करना विशेष फलदायी माना जाता है.

ऐसे करें पहले सावन सोमवार की पूजा

स्नान और व्रत संकल्प: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें. इसके बाद पूजा स्थल पर बैठकर व्रत का संकल्प लें.

शिवलिंग का अभिषेक करें: घर के मंदिर या किसी शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करें. इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक करें. अंत में पुनः शुद्ध जल चढ़ाएं.

पूजन सामग्री अर्पित करें: अभिषेक के बाद शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं और बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत, सफेद पुष्प तथा मौली अर्पित करें.

मंत्र जाप और आरती: धूप-दीप जलाकर “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें. शिव चालीसा का पाठ करें और कपूर से भगवान शिव की आरती उतारें. भोग लगाएं पूजा के अंत में ऋतु फल या सफेद मिठाई का भोग भगवान शिव को अर्पित करें.

सावन 2026 के सभी सोमवार की तारीखें

पहला सावन सोमवार: 3 अगस्त 2026

दूसरा सावन सोमवार: 10 अगस्त 2026

तीसरा सावन सोमवार: 17 अगस्त 2026

चौथा सावन सोमवार: 24 अगस्त 2026

सावन सोमवार पर क्यों उमड़ती है भक्तों की भीड़?

सावन के सोमवार को भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ अवसर माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, सुख-समृद्धि बढ़ती है और शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त होती है. यही कारण है कि सावन के हर सोमवार को देशभर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है.