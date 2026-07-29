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Sawan 2026 First Day: सावन  का पहला दिन बेहद खास, जानिए शिव पूजा का शुभ समय और जलाभिषेक की सही विधि

Sawan 2026 First Day Puja Vidhi:  कल सावन का पहला दिन है.सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है,आइए कल के दिन की विशेष पूजा विधि व जलाभिषेक के सही तरीके के बारे में जानते हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 29, 2026 6:31:57 PM IST

जानिए सावन के पहले दिन की पुजा विधि
जानिए सावन के पहले दिन की पुजा विधि


Sawan 2026 First Day: भगवान शिव का प्रिय सावन महीना 30 जुलाई 2026, गुरुवार से शुरू हो रहा है. इस बार सावन की शुरुआत कई शुभ संयोगों के साथ हो रही है, जिसे धार्मिक दृष्टि से बेहद फलदायी माना जा रहा है. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से शिवलिंग का जलाभिषेक और पूजा करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.
 
सावन के पहले दिन पूजा-अर्चना के लिए कई शुभ योग एक साथ बन रहे हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दिन आयुष्मान योग, सौभाग्य योग और श्रवण नक्षत्र का संयोग रहेगा. ऐसे शुभ समय में भगवान शिव की आराधना करना बेहद शुभ माना जाता है. श्रद्धालु अगर पूरे मन से जलाभिषेक करें और शिव मंत्रों का जाप करें तो मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है.

 शिव पूजा और जलाभिषेक का शुभ समय

अगर आप सावन के पहले दिन पूजा की तैयारी कर रहे हैं, तो इन शुभ मुहूर्तों का ध्यान रख सकते हैं.
  • प्रातः पूजा मुहूर्त: सुबह 5:28 बजे से 6:21 बजे तक
  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 5:11 बजे से 5:46 बजे तक
  • अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 1:26 बजे से 2:27 बजे तक
  • विजय मुहूर्त: शाम 4:28 बजे से 5:29 बजे तक
  • गोधूलि मुहूर्त: रात 9:32 बजे से 9:50 बजे तक
धार्मिक मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में तांबे या पीतल के पात्र से शिवलिंग पर जल अर्पित करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है.

 सावन के पहले दिन ऐसे करें शिव पूजा

पूजा शुरू करने से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें. इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए पूजा का संकल्प लें.फिर शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं. इसके बाद दूध, दही, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें. अभिषेक के दौरान “ॐ नमः शिवाय” या अन्य शिव मंत्रों का जाप करते रहें.इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, चंदन और अक्षत अर्पित करें. ध्यान रखें कि बेलपत्र साफ और बिना कटे-फटे हों. अंत में धूप-दीप जलाकर शिव आरती करें और अपनी मनोकामना व्यक्त करते हुए पूजा संपन्न करें.

क्यों खास माना जाता है सावन का महीना?

सनातन परंपरा में सावन को भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना गया है. इस पूरे महीने श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं और रुद्राभिषेक जैसी विशेष पूजा भी कराते हैं. मान्यता है कि श्रद्धा और नियमपूर्वक की गई शिव उपासना से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और जीवन की कई बाधाएं दूर होती हैं.
 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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