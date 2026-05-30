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Sawan 2026 Date: इस साल कब से शुरू होगा सावन,जानिए कब-कब पडे़गें सोमवार है,क्या है  इनका महत्व

Sawan Somwar 2026: सावन 2026 की शुरुआत 30 जुलाई से होगी और 28 अगस्त तक चलेगा. इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ेंगे. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार का व्रत और शिव पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है. इससे विवाह, स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़े लाभ प्राप्त होते हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 30, 2026 4:57:03 PM IST

इस साल सावन की शुरूवात कब से होगी?
इस साल सावन की शुरूवात कब से होगी?


Sawan Somwar 2026 Date: भगवान शिव के भक्तों के लिए सावन का महीना साल का सबसे पवित्र और विशेष समय माना जाता है. मान्यता है कि इस पूरे महीने में भोलेनाथ की पूजा-अर्चना करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं. साल 2026 में सावन की शुरुआत 30 जुलाई से होने जा रही है, जबकि इसका समापन 28 अगस्त को होगा.
 
इस बार सावन 28 दिनों का रहेगा और पूरे महीने में 4 सावन सोमवार पड़ेंगे. शिव भक्तों के लिए ये चारों सोमवार बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.

 2026 में कब-कब पड़ेंगे सावन सोमवार?

सावन महीने में आने वाले सोमवार भगवान शिव को समर्पित होते हैं. इस दिन व्रत रखने और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का विशेष महत्व बताया गया है.

सावन सोमवार 2026 की पूरी लिस्ट

  •  पहला सावन सोमवार – 3 अगस्त 2026
  •  दूसरा सावन सोमवार -10 अगस्त 2026
  •  तीसरा सावन सोमवार – 17 अगस्त 2026
  •  चौथा सावन सोमवार -24 अगस्त 2026
 
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल, दूध और पंचामृत अर्पित करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.

 शिव पुराण के अनुसार

शिव पुराण में सावन महीने की महिमा का विशेष वर्णन मिलता है. मान्यता है कि इस महीने में श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई शिव पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है.शास्त्रों में कहा गया है कि सावन में भगवान शिव की आराधना करने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु पूरे महीने व्रत, जप और पूजा-पाठ करते हैं.

 सावन सोमवार व्रत करने के लाभ

 विवाह में आ रही बाधाएं होती हैं दूर
 
जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही हो या रिश्तों में परेशानी चल रही हो, उनके लिए सावन सोमवार का व्रत शुभ माना जाता है.
 
 दांपत्य जीवन में बढ़ता है प्रेम
 
मान्यता है कि शिव-पार्वती की पूजा करने से पति-पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और सामंजस्य मजबूत होता है.
 
 स्वास्थ्य और मानसिक शांति मिलती है

 सावन सोमवार में इन बातों का रखें विशेष ध्यान

सावन व्रत के दौरान कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी माना गया है.
 
  •  झूठ बोलने और क्रोध करने से बचें.
  •  किसी का अपमान न करें.
  •  सकारात्मक सोच बनाए रखें.
  •  बेलपत्र साफ और सही दिशा में ही अर्पित करें.
  •  शिवलिंग पर तुलसी दल न चढ़ाएं.
  •  सात्विक भोजन और शुद्ध आचरण का पालन करें.

 सावन में 16 सोमवार व्रत शुरू करना क्यों माना जाता है शुभ?

जो लोग 16 सोमवार व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए सावन का पहला सोमवार बेहद शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन से शुरू किया गया व्रत विशेष फलदायी होता है और भगवान शिव की कृपा जल्दी प्राप्त होती है.
 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Sawan 2026 DateSawan Somwar 2026Shravan Month 2026
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