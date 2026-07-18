सावन से रक्षाबंधन तक बनेंगे कई दुर्लभ संयोग, शिवभक्ति के साथ अगस्त में दिखेगा ग्रहणों का असर, जानिए पूरा धार्मिक कैलेंडर

Sawan 2026: हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे पवित्र समय माना जाता है. मान्यता है कि इस पूरे माह में महादेव की पूजा, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और व्रत करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है. वर्ष 2026 में सावन मास 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक रहेगा. इस बार सावन केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि खगोलीय घटनाओं के कारण भी विशेष महत्व रखने वाला है. पूरे माह में कई प्रमुख पर्वों के साथ सूर्य और चंद्र ग्रहण का भी संयोग बन रहा है.

सावन में पड़ेंगे चार सोमवार

सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इन दिनों शिव पूजा और व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

पहला सावन सोमवार – 3 अगस्त 2026

दूसरा सावन सोमवार – 10 अगस्त 2026

तीसरा सावन सोमवार – 17 अगस्त 2026

चौथा सावन सोमवार – 24 अगस्त 2026

इन चारों सोमवारों पर देशभर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और जलाभिषेक का आयोजन किया जाएगा.

सावन शिवरात्रि पर उमड़ेगी शिवभक्तों की भीड़

सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सावन शिवरात्रि मनाई जाती है. यह दिन शिवभक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. इस अवसर पर भक्त शिवलिंग का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं. देशभर के प्रमुख शिवालयों में विशेष आयोजन होते हैं और पूरा वातावरण ‘हर-हर महादेव’ के जयघोष से गूंज उठता है.

हरियाली तीज पर होगा शिव-पार्वती पूजन

सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाएगा. यह त्योहार विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन माता पार्वती ने कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था. इसलिए सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत रखकर माता गौरी और भगवान शिव की पूजा करती हैं तथा सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं.

नाग पंचमी पर मिलेगा विशेष शुभ संयोग

सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा. इस बार यह पर्व सोमवार के शुभ संयोग में पड़ रहा है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और बढ़ गया है. मान्यता है कि नाग देवता की पूजा करने से कालसर्प दोष के प्रभाव कम होते हैं और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का आगमन होता है. इस दिन श्रद्धालु नाग देवता को दूध अर्पित कर विशेष पूजा करते हैं.

रक्षाबंधन के साथ होगा सावन का समापन

सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा. यह त्योहार भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के अटूट रिश्ते का प्रतीक माना जाता है. इस दिन बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई जीवनभर उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं. सावन पूर्णिमा के साथ ही इस पवित्र माह का समापन भी हो जाएगा.

अगस्त में लगेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण

अगस्त 2026 खगोलीय दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस दौरान पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना घटेगी, जिसे दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा. हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. इसलिए भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका सूतक काल प्रभावी नहीं माना जाएगा और मंदिरों के कपाट बंद करने या पूजा-पाठ रोकने की आवश्यकता नहीं होगी.

रक्षाबंधन के दिन लगेगा साल का अंतिम चंद्र ग्रहण

इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है. यह एक गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा. भारतीय समयानुसार यह ग्रहण सुबह 6:53 बजे से दोपहर 12:31 बजे तक रहेगा. लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ग्रहण भारत में कहीं भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि उस समय चंद्रमा भारतीय क्षितिज के नीचे होगा.

ग्रहण का रक्षाबंधन पर नहीं पड़ेगा कोई असर

ज्योतिषीय और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब कोई ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होता, तब उसका सूतक काल भी मान्य नहीं माना जाता. ऐसे में रक्षाबंधन पर राखी बांधने, पूजा-पाठ करने, मंदिरों के कपाट खुलने या अन्य धार्मिक अनुष्ठानों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा. श्रद्धालु सामान्य रूप से सभी धार्मिक कार्य संपन्न कर सकेंगे.

शिवभक्ति, पर्व और खगोलीय घटनाओं से खास रहेगा सावन 2026

सावन 2026 भगवान शिव की आराधना, व्रत-उपवास, धार्मिक उत्सवों और दुर्लभ खगोलीय घटनाओं का अनोखा संगम लेकर आ रहा है. चार सावन सोमवार, हरियाली तीज, नाग पंचमी, सावन शिवरात्रि और रक्षाबंधन जैसे पर्व श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का अवसर बनेंगे. वहीं सूर्य और चंद्र ग्रहण इस महीने को खगोलीय दृष्टि से भी विशेष बना देंगे.