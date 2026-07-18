सावन से रक्षाबंधन तक बनेंगे कई दुर्लभ संयोग, शिवभक्ति के साथ अगस्त में दिखेगा ग्रहणों का असर, जानिए पूरा धार्मिक कैलेंडर

Sawan 2026: हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे पवित्र समय माना जाता है. मान्यता है कि इस पूरे माह में महादेव की पूजा, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और व्रत करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है. वर्ष 2026 में सावन मास 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक रहेगा. इस बार सावन केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि खगोलीय घटनाओं के कारण भी विशेष महत्व रखने वाला है. पूरे माह में कई प्रमुख पर्वों के साथ सूर्य और चंद्र ग्रहण का भी संयोग बन रहा है.
सावन में पड़ेंगे चार सोमवार
सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इन दिनों शिव पूजा और व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.
दूसरा सावन सोमवार – 10 अगस्त 2026
तीसरा सावन सोमवार – 17 अगस्त 2026
चौथा सावन सोमवार – 24 अगस्त 2026