Home > धर्म > Sawan 2026: सावन में जन्मे बच्चों पर रहती है महादेव की कृपा? जानें इनके स्वभाव, करियर और लव लाइफ से जुड़ी जरुरी मान्यताएं

Sawan 2026: सावन में जन्मे बच्चों पर रहती है महादेव की कृपा? जानें इनके स्वभाव, करियर और लव लाइफ से जुड़ी जरुरी मान्यताएं

Shravan Janme Bache Kaise Hote Hain: हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. मान्यता है कि इस पूरे महीने महादेव की विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहती है. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि अगर किसी बच्चे का जन्म सावन में हो, तो उसका स्वभाव, व्यक्तित्व और भविष्य कैसा होता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 27, 2026 3:17:04 PM IST

सावन में जन्मे बच्चे कैसे होते हैं?
सावन में जन्मे बच्चे कैसे होते हैं?


Shravan Janme Bache Kaise Hote Hain: हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. मान्यता है कि इस पूरे महीने महादेव की विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहती है. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि अगर किसी बच्चे का जन्म सावन में हो, तो उसका स्वभाव, व्यक्तित्व और भविष्य कैसा होता है.

धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सावन में जन्म लेने वाले लोगों में कुछ खास गुण देखने को मिलते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से.

 सावन में जन्मे बच्चे कैसे होते हैं?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में जन्म लेने वाले बच्चों पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है. माना जाता है कि ऐसे बच्चे सरल स्वभाव के, संवेदनशील और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं. वे जीवन में अपनी मेहनत और लगन के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं.

शांत स्वभाव लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं

ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक सावन में जन्मे लोग आमतौर पर शांत, विनम्र और मिलनसार होते हैं. वे बेवजह किसी विवाद में पड़ना पसंद नहीं करते. हालांकि, यदि कोई उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए या गलत व्यवहार करे, तो वे मजबूती से अपना पक्ष रखना भी जानते हैं.

 भावनाओं से लेते हैं फैसले

ऐसे लोगों की एक खास बात यह मानी जाती है कि वे कई बार दिमाग से ज्यादा दिल की सुनते हैं. दूसरों की भावनाओं की कद्र करना उनका स्वभाव होता है. हालांकि, कभी-कभी भावुक होकर लिए गए फैसलों की वजह से उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. इसलिए उन्हें महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेने की सलाह दी जाती है.

नेतृत्व और मैनेजमेंट में होते हैं अच्छे

मान्यता है कि सावन में जन्मे लोगों में नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है. कठिन परिस्थितियों में भी वे शांत रहकर समाधान खोजने का प्रयास करते हैं. टीम के साथ काम करना और जिम्मेदारियों को संभालना उनकी खासियत मानी जाती है.

 प्रेम संबंधों में निभाते हैं ईमानदारी

ज्योतिषीय दृष्टि से माना जाता है कि सावन में जन्मे लोग रिश्तों को बहुत गंभीरता से लेते हैं. ये जल्दी किसी रिश्ते में नहीं पड़ते, लेकिन जब किसी का साथ चुनते हैं तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उसे निभाने की कोशिश करते हैं.

 करियर में मिल सकती है अच्छी सफलता

धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ऐसे लोग व्यापार, प्रबंधन, खेल और रचनात्मक क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. मेहनत और अनुशासन के बल पर वे अपने करियर में धीरे-धीरे मजबूत पहचान बनाने में सफल हो सकते हैं.

 भगवान शिव की कृपा से जोड़कर देखी जाती हैं ये मान्यताएं

सावन भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है. इसी वजह से ऐसी मान्यता है कि इस महीने जन्म लेने वाले लोगों पर महादेव का विशेष आशीर्वाद बना रहता है. हालांकि, किसी व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्तित्व और भविष्य केवल जन्म माह से नहीं, बल्कि उसकी जन्म तिथि, समय, ग्रह-नक्षत्र, परवरिश और कर्मों से भी प्रभावित होता है.

Tags: Mahadev BlessingsSawan 2026Sawan AstrologySawan Born Babies
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

टीवी एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री ने किया चौंकाने वाला दावा

July 27, 2026

नोरा फतेही के को-स्टार ने जड़े थप्पड़, खींचे बाल

July 27, 2026

तेजी से वजन घटाने में असरदार हैं ये 5 चीजें!

July 26, 2026

कब आएगी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त?

July 26, 2026

2026 में भारत के लिए कितने खिलाड़ियों ने किया डेब्यू?...

July 26, 2026

किन लोगों को नहीं खाने चाहिए तरबूज के बीज?

July 26, 2026
Sawan 2026: सावन में जन्मे बच्चों पर रहती है महादेव की कृपा? जानें इनके स्वभाव, करियर और लव लाइफ से जुड़ी जरुरी मान्यताएं

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sawan 2026: सावन में जन्मे बच्चों पर रहती है महादेव की कृपा? जानें इनके स्वभाव, करियर और लव लाइफ से जुड़ी जरुरी मान्यताएं
Sawan 2026: सावन में जन्मे बच्चों पर रहती है महादेव की कृपा? जानें इनके स्वभाव, करियर और लव लाइफ से जुड़ी जरुरी मान्यताएं
Sawan 2026: सावन में जन्मे बच्चों पर रहती है महादेव की कृपा? जानें इनके स्वभाव, करियर और लव लाइफ से जुड़ी जरुरी मान्यताएं
Sawan 2026: सावन में जन्मे बच्चों पर रहती है महादेव की कृपा? जानें इनके स्वभाव, करियर और लव लाइफ से जुड़ी जरुरी मान्यताएं