Sawan के पहले दिन वायरल हुआ इस पावरफुल कावड़िए का Video, डूबी सड़कें और तूफान भी इसके आगे फेल, भोलेनाथ ने देखा कलियुग में सतयुग का नजारा

Sawan 2025: सावन 2025 की शुरुआत पूरे भारत में भारी श्रद्धा और आस्था के साथ हुई, लेकिन इस बार पहले ही दिन एक वीडियो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसमें एक शिवभक्त कांवड़िया सभी प्राकृतिक बाधाओं को पार करता हुआ भोलेनाथ का जल चढ़ाने जा रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर आस्था, जुनून और श्रद्धा का असली रूप बता रहे हैं।

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शिवभक्त कांवड़िया सिर पर कांवड़ लिए तेज बारिश और तूफान के बीच, घुटनों तक भरे पानी से गुजर रहा है। सड़कों पर पानी भर चुका है, हवा तेज चल रही है, लेकिन यह भक्त बिना रुके अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय और चाल में भक्ति की ताकत साफ नजर आती है। देखने वालों को यही लग रहा है कि जैसे कलियुग में सतयुग उतर आया हो। बता दें, लोग इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई कह रहा है, “ये असली भोले का भक्त है”, तो कोई बोल रहा है, “सावन में आस्था की असली परिभाषा यही है।”

Best Video of a Kanwariya of this Whole Sawan Season 🙏🙌

Mahadev is walking with him🙏🙌 pic.twitter.com/jLoKYIt2Nu

