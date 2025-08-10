Home > अध्यात्म > 12 अगस्त को बनेगा त्रिएकादश योग, शनि-अरुण मिलकर मचाएंगे राशियों में खलबली, मां लक्ष्मी पैसों से भरे देगी इन लोगों की तिजोरी

12 अगस्त को बनेगा त्रिएकादश योग, शनि-अरुण मिलकर मचाएंगे राशियों में खलबली, मां लक्ष्मी पैसों से भरे देगी इन लोगों की तिजोरी

Tri Ekadash Yog 2025: 12 अगस्त को एक खास संयोग बनने जा रहा है। इस योग से कई राशियों को लाभ मिलने की संभावना है। इन राशियों को धन से लेकर करियर में भी उन्नति मिल सकती है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 10, 2025 14:29:09 IST

Tri Ekadash Yog 2025
Tri Ekadash Yog 2025
Tri Ekadash Yog 2025: 12 अगस्त यानी सोमवार को एक खास संयोग बनने जा रहा है। शनि वर्तमान में मीन राशि में विराजमान हैं। वहीं अरूण वृषभ राशि में विराजमान हैं। यानी ये दोनों ग्रह त्रिएकादश योग में विराजमान हैं। लेकिन 12 अगस्त को यह दोनों एक दूसरे से केवल 60 डिग्री में होंगे। जिससे कई राशियों को लाभ मिलने की संभावना है। इस योग से धन लाभ से लेकर करियर तक में उन्नति मिल सकती है।

कर्क राशि 

  • लंबे समय से अटके काम होंगे पूरे 
  • करियर के क्षेत्र में होगी उन्नति 
  • प्रमोशन की भी संभावना 
  • लाभ के भी योग
  • पारिवारिक जीवन में भी आएंगी खुशियां
  • जीवनसाथी के साथ संबंध सुधरेंगे

वृश्चिक राशि 

  • माता-पिता के साथ संबंध सुधरेंगे
  • समाज के उच्च लोगों से आपका संपर्क होगा
  • यह मुलाकात भविष्य में आपको लाभ दिलाएगी
  • संचित धन में वृद्धि होगी
  • पैसे कमाने के कई स्त्रोत मिलेंगे
  • परीक्षाओं में सफलता मिलेगी 

कुंभ राशि 

  • प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होंगे
  • कारोबार का विस्तार होगा
  • अच्छा धन लाभ होगा
  • पैतृक संपत्ति से भी लाभ पाएंगे
  • स्वास्थ्य में भी अच्छे बदलाव आएंगे
  • सामाजिक स्तर पर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

