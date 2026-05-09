क्या आप भी शनिवार को खरीदते हैं नमक या लोहा? जानिए इससे जुड़ी डराने वाली मान्यताएं

Shani Dosh Remedies: हिंदू धर्म में शनिवार का दिन न्याय के देवता भगवान शनि को समर्पित माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार शनि देव व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल देते हैं. इसलिए शनिवार के दिन किए गए अच्छे कार्य जहां जीवन में सुख और तरक्की ला सकते हैं, वहीं कुछ गलतियां परेशानी और शनि दोष का कारण भी बन सकती हैं.

अक्सर लोग शनिवार की छुट्टी में घर का राशन या जरूरी सामान खरीदने बाजार निकल जाते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों का उल्लेख मिलता है जिन्हें शनिवार के दिन खरीदना अशुभ माना गया है. कहा जाता है कि इन वस्तुओं की खरीदारी से आर्थिक तंगी, कलह, बीमारी और करियर से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं. आइए जानते हैं किन चीजों को शनिवार के दिन खरीदने से बचना चाहिए.

शनिवार को लोहे का सामान खरीदने से बचें

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार शनिवार को लोहे से बनी वस्तुएं खरीदना शुभ नहीं माना जाता. कहा जाता है कि इस दिन लोहा खरीदने से घर में तनाव और झगड़े बढ़ सकते हैं. कुछ मान्यताओं में इसे दुर्घटना और नुकसान का संकेत भी माना गया है. हालांकि शनिवार को लोहे का दान करना बेहद शुभ बताया गया है.

नमक खरीदना बढ़ा सकता है आर्थिक परेशानी

धार्मिक मान्यता है कि शनिवार के दिन नमक खरीदने से घर में कर्ज और पैसों की तंगी बढ़ सकती है. अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख-समृद्धि और बरकत बनी रहे तो नमक की खरीदारी किसी दूसरे दिन करना बेहतर माना जाता है.

सरसों का तेल खरीदना क्यों माना जाता है अशुभ?

शनिवार के दिन सरसों का तेल शनि देव को अर्पित किया जाता है, लेकिन इसी दिन इसे खरीदना शुभ नहीं माना गया है. ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति को शारीरिक परेशानियों और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

काले तिल खरीदने से रुक सकते हैं काम

काले तिल का उपयोग पूजा-पाठ और शनि उपायों में किया जाता है, लेकिन शनिवार को इन्हें खरीदना कई लोग अशुभ मानते हैं. मान्यता है कि इससे बनते हुए कामों में बाधा आने लगती है और व्यक्ति को अनावश्यक रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है.

झाड़ू और जूते-चप्पल खरीदने से भी बचें

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार को झाड़ू खरीदना मां लक्ष्मी को नाराज कर सकता है. वहीं काले रंग के चमड़े के जूते या चप्पल खरीदने को करियर और नौकरी में रुकावट से जोड़कर देखा जाता है. इसलिए इस दिन इन चीजों की खरीदारी टालना बेहतर माना जाता है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.