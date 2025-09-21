Sarva Pitru Amavasya 2025: अगर नहीं कर पाएं 16 दिन तर्पण, तो सर्व पितृ अमावस्या पर शिव मंदिर जाकर करें ये खास उपाय

Sarva Pitru Amavasya 2025 Ka Mehtav: सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितृ दोष से परेशान लोग अब राहत पा सकते हैं. अगर आप पिछले 16 दिन के तर्पण और अन्य पितृकार्यों में शामिल नहीं हो पाए हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. इस अमावस्या पर आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए शिव मंदिर जाकर एक खास उपाय कर सकते हैं. शिव मंदिर जाकर, गंगाजल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है. इस विधि को करने से आपके परिवार में सुख-शांति बनी रहती है.

सर्व पितृ अमावस्या क्यों हैं जरूरी?

सर्व पितृ अमावस्या को पितरों की तर्पण और श्राद्ध करने का शुभ समय माना जाता है. इस दिन वो लोग भी अपने पितरों की श्राद्ध कर सकते हैं जिनको उनकी मृत्यु तिथि याद नहीं हो. शास्त्रों के अनुसार अगर इस दिन सही से पितृ कर्म किए जाएं तो आपके घर में सुख-शांति और सकारात्मकता हमेशा बनी रहती है.

उपाय क्या करना है?

सबसे पहले आप अपने घर से पास वाले शिव मंदिर जाएं, गंगाजल में काले तिल मिलाएं और इस जल को शिवलिंग पर अर्पण करें, ऐसा करते समय अपने पितरों की शांति के लिए मन में प्रार्थना करें. ये विधि उन लोगों के लिए कारगर है जो पिछले दिनों पितृ तर्पण नहीं कर पाएं हैं.

ये उपाय क्यों है लाभदायक?

सर्व पितृ अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जल अर्पण करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है. परिवार में सुख-शांति और सौभाग्य बढ़ता है. मानसिक तनाव भी दूर होता है.

शास्त्रों में क्या है महत्व

पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में इस उपाय का वर्णन दिया हुआ है कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन शिवलिंग पर गंगाजल और तिल अर्पित करना काफी शुभ माना जाता है. इससे पितरों को शांति मिलती है और आपके घर से पितृ दोष दूर होता है.