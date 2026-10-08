Home > धर्म > Sarva Pitru Amavasya 2026: 9 या 10 अक्तूबर… सर्व पितृ अमावस्या कब है? बन रहा शनिश्चरी अमावस्या का संयोग, जानें तारीख, तर्पण-श्राद्ध समय

Sarva Pitru Amavasya 2026: 9 या 10 अक्तूबर… सर्व पितृ अमावस्या कब है? बन रहा शनिश्चरी अमावस्या का संयोग, जानें तारीख, तर्पण-श्राद्ध समय

Sarva Pitru Amavasya 2026: पितृ पक्ष का समापन करीब आते ही लोगों के मन में एक सवाल उठने लगता है कि, आखिर सर्वपितृ अमावस्या 9 अक्टूबर को है या 10 अक्टूबर को? इस बार अमावस्या की तिथि दो तारीखों को स्पर्श कर रही है, इसलिए तारीख को लेकर भ्रम होना स्वाभाविक है.

By: Lalit Kumar | Published: October 8, 2026 8:31:54 PM IST

Sarva Pitru Amavasya 2026
Sarva Pitru Amavasya 2026


Sarva Pitru Amavasya 2026: पितृ पक्ष का समापन करीब आते ही लोगों के मन में एक सवाल उठने लगता है कि, आखिर सर्वपितृ अमावस्या 9 अक्टूबर को है या 10 अक्टूबर को? इस बार अमावस्या की तिथि दो तारीखों को स्पर्श कर रही है, इसलिए तारीख को लेकर भ्रम होना स्वाभाविक है. खास बात यह है कि, इस साल सर्वपितृ अमावस्या शनिवार को पड़ रही है, जिससे इसका संयोग शनिश्चरी अमावस्या के साथ बन रहा है. धार्मिक मान्यताओं में इस दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और दान-पुण्य करना विशेष माना जाता है. अब सवाल है कि आखिर, सर्वपितृ अमावस्या कब मनाई जाएगी? श्राद्ध के लिए कौन सा समय रहेगा शुभ? इस बारे में बता रहे हैं उन्नाव के ज्योतिषाचार्य ऋषिकांत मिश्र शास्त्री-

10 अक्टूबर को मनाई जाएगी सर्वपितृ अमावस्या

ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि, पंचांग की गणना के अनुसार, 2026 में अमावस्या तिथि 9 अक्टूबर की रात 9:35 बजे से शुरू होकर 10 अक्टूबर की रात 9:19 बजे तक रहेगी. उदया तिथि के आधार पर सर्वपितृ अमावस्या 10 अक्टूबर 2026 दिन शनिवार को मनाई जाएगी. इसलिए श्राद्ध और तर्पण के लिए 10 अक्टूबर की तारीख मान्य होगी.

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शनिश्चरी अमावस्या का बन रहा संयोग

सर्वपितृ अमावस्या इस बार शनिवार के दिन पड़ रही है. शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या को शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है. ऐसे में इस दिन पितरों के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के साथ शनिदेव की पूजा का भी धार्मिक महत्व माना जाता है. हालांकि इससे जुड़े उपाय और फल धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं.

श्राद्ध के लिए कौन सा समय रहेगा शुभ?

  • कुतुप मुहूर्त: सुबह 11:44 बजे से दोपहर 12:31 बजे तक
  • रौहिण मुहूर्त: दोपहर 12:31 बजे से 1:17 बजे तक
  • अपराह्न काल: दोपहर करीब 1:17 बजे से 3:37 बजे तक

नोट- अलग-अलग शहरों में सूर्योदय और स्थानीय पंचांग के अनुसार समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है.

किन पितरों के लिए किया जाता है श्राद्ध?

सर्वपितृ अमावस्या को उन पूर्वजों के लिए विशेष माना जाता है जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है, भूल गई है या किसी कारण से उस तिथि पर श्राद्ध नहीं हो पाया. इसी वजह से इसे पितृ पक्ष का अंतिम और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है. इस दिन परिवार के लोग अपने सभी ज्ञात-अज्ञात पितरों का स्मरण कर तर्पण और श्राद्ध करते हैं.

तर्पण में क्या करें?

परंपरा के अनुसार स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का स्मरण किया जाता है. जल में काले तिल और कुश मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण करने की परंपरा है. इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र आदि का दान और जरूरतमंदों को भोजन कराने की परंपरा भी बताई गई है. कई स्थानों पर कौवे, गाय और कुत्ते को भोजन कराने की परंपरा भी निभाई जाती है.

Tags: Dharmreligion newsSarva Pitru Amavasya 2026
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