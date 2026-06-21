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Saraswati Rajyoga 2026: ज्ञान, बुद्धि और भाग्य का संगम, बन रहा है सरस्वती राजयोग, इन राशियों को मिलेगा भाग्य साथ

Saraswati Rajyoga 2026: 22 जून 2026 से 4 जुलाई 2026 तक कर्क राशि में बुध, गुरु और शुक्र की युति से शक्तिशाली सरस्वती राजयोग का निर्माण होगा. गुरु के उच्च राशि में होने से यह योग और प्रभावशाली माना जा रहा है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 21, 2026 11:33:34 AM IST

सरस्वती राजयोग का शुभ संयोग
सरस्वती राजयोग का शुभ संयोग


Saraswati Rajyoga 2026: ज्योतिष शास्त्र में कुछ योग ऐसे बताए गए हैं जिन्हें व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव और उन्नति का कारक माना जाता है. इन्हीं में से एक है सरस्वती योग, जिसे ज्ञान, बुद्धि, सम्मान और सफलता प्रदान करने वाला शुभ योग माना जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार 22 जून 2026 से कर्क राशि में एक विशेष ग्रह संयोग बनने जा रहा है, जो 4 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान बुध, गुरु और शुक्र की युति से शक्तिशाली सरस्वती राजयोग का निर्माण होगा. विशेष बात यह है कि इस समय देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान रहेंगे, जिससे इस योग की शुभता कई गुना बढ़ सकती है.

क्या होता है सरस्वती राजयोग?

वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब गुरु, बुध और शुक्र कुंडली के केंद्र या त्रिकोण भाव में मजबूत स्थिति में मौजूद हों, तब सरस्वती योग का निर्माण होता है. यह योग व्यक्ति को ज्ञानवान, बुद्धिमान, प्रभावशाली वक्ता और समाज में सम्मान दिलाने वाला माना जाता है. जब गुरु अपनी राशि या उच्च राशि में हों, तो इस योग का प्रभाव और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है.

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मेष राशि: सुख-सुविधाओं और आर्थिक मजबूती का समय

सरस्वती राजयोग मेष राशि के जातकों के लिए कई सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है. जीवन में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होने के संकेत हैं. पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना बन रही है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या मनचाही जगह ट्रांसफर मिल सकता है. वहीं पैतृक संपत्ति और पारिवारिक मामलों में चल रही परेशानियों से राहत मिलने के भी योग बन रहे हैं.

मिथुन राशि: कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं

मिथुन राशि वालों के लिए यह योग आर्थिक दृष्टि से लाभकारी माना जा रहा है. विशेष रूप से मीडिया, मार्केटिंग, शिक्षा, लेखन और कानून से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. इसके साथ ही आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो सकती है.

कर्क राशि: करियर और व्यापार में मिल सकती है बड़ी सफलता

कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय सबसे खास माना जा रहा है क्योंकि यह योग उनकी ही राशि में बन रहा है. कार्यस्थल पर किए गए प्रयासों की सराहना हो सकती है. करियर में उन्नति और पद प्रतिष्ठा मिलने के संकेत हैं. आर्थिक रूप से भी स्थिति मजबूत होने की संभावना है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं और व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है.

मीन राशि: भाग्य देगा पूरा साथ

मीन राशि के लोगों के लिए यह योग भाग्योदय का संकेत माना जा रहा है. अचानक धन लाभ के अवसर बन सकते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं. व्यापार में लाभ की संभावना रहेगी और लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने से राहत महसूस हो सकती है.

शिक्षा, करियर और व्यापार में मिल सकते हैं नए अवसर

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सरस्वती राजयोग का संबंध केवल धन से ही नहीं, बल्कि ज्ञान, शिक्षा, निर्णय क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जोड़ा जाता है. इस दौरान कई लोगों को करियर में नई जिम्मेदारियां, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और व्यापार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं.

Tags: Mercury Jupiter Venus conjunctionsaraswati rajyoga 2026
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