Home > धर्म > Saphala Ekadashi 2025: जीवन में हर मुश्किल घड़ी में सफलता दिलाता है सफला एकादशी का व्रत, देखें पूजन विधि और जानें व्रत का महत्व

Saphala Ekadashi 2025: जीवन में हर मुश्किल घड़ी में सफलता दिलाता है सफला एकादशी का व्रत, देखें पूजन विधि और जानें व्रत का महत्व

Saphala Ekadashi 2025: जीवन के हर मुकाम पर सफलता देने वाली सफला एकादशी का व्रत दिसंबर में रखा जाएगा, जानें कब रखें यह व्रत, महत्व और व्रत की पूजन विधि.

By: Tavishi Kalra | Published: December 12, 2025 7:18:55 AM IST

Saphala Ekadashi 2025: जीवन में हर मुश्किल घड़ी में सफलता दिलाता है सफला एकादशी का व्रत, देखें पूजन विधि और जानें व्रत का महत्व


Saphala Ekadashi 2025: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है. पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशई को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है. इस दिन व्रत करने से जीवन के हर लउस कार्य में सफलता प्राप्त होती है, जिस कार्य को करके और बार-बार विफल हो रहे हों. यह एकादशी का व्रत बहुत विशेष होता है. जानते हैं साल 2025 में यह एकादशी का व्रत कब और किस दिन रखा जाएगा.

पंचांग के अनुसार सफल एकादशी का व्रत पौष माह में रखा जाता है. इस दिन लोग सृष्टि के पालहार भगवान श्री हरि नारायण और विष्णु भगवान के लिए व्रत करते हैं. 

सफला एकादशी 2025 तिथि

एकादशी तिथि की शुरुआत 14 दिसंबर, 2025 को शाम 6 बजकर 49 मिनट पर होगी.
एकादशी तिथि का अंत 15 दिसंबर 2025 को रात 9 बजकर 19 मिनट पर होगा.
इसीलिए सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर 2025, सोमवार के दिन रखा जाएगा.
व्रत का पारण अगले दिन 16 दिसंबर को किया जाएगा.
व्रत पारण के लिए शुभ मुहूर्त 07:07 से 09:11 तक रहेगा.
ब्रह्म मुहूर्त- 15 दिसंबर, सुबह 05:17 से 06:12
अभिजीत मुहूर्त- 15 दिसंबर, सुबह 11:56 से दोपहर 12:37

सफला एकादशी व्रत महत्व (Importance)

सफला एकादशी का व्रत सफलता से पालन करने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है. साथ ही जीवन के वो कार्य पूरे होते हैं जो लंबे समय से अधूरे हो. पौष कृष्ण की इस एकादशी पर जो लोग श्रद्धापूर्वक रखते हैं और नियमों का पालन करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं. सभी बाधाएं और समस्याएं दूर होती हैं और व्यक्ति जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है.

सफला एकादशी पूजन विधि (Pujan Vidhi)

इस दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लें.  सुबह स्नान के बाद मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें, एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर प्रतिमा स्थापित करें. भगवान को गंगाजल छिड़कें और फिर साफ वस्त्र पहनाएं. इसके बाद श्रीहरि का श्रृंगार करें. चंदन का तिलक लगाने के बाद भगवान को फल, फूल, मिठाई, भोग, नैवेद्य और तुलसी दल जैसी चीजें अर्पित करें. सफला एकादशी की व्रत कथा पढ़ें.

Saphala Ekadashi 2025: सफला एकादशी कब है? इस दिन करें इन मंत्रों का जाप मिलेगी आपको सफलता

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Ekadashi 2025lord vishnusaphala ekadashi 2025saphala ekadashi 2025 datesaphala ekadashi 2025 kab
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025

न तो पहाड़ और न ही बीच, 2025 में गूगल...

December 6, 2025

शाम के स्नैक्स में बनाएं क्रिस्पी और हेल्दी मसाला मखाना,...

December 6, 2025
Saphala Ekadashi 2025: जीवन में हर मुश्किल घड़ी में सफलता दिलाता है सफला एकादशी का व्रत, देखें पूजन विधि और जानें व्रत का महत्व

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Saphala Ekadashi 2025: जीवन में हर मुश्किल घड़ी में सफलता दिलाता है सफला एकादशी का व्रत, देखें पूजन विधि और जानें व्रत का महत्व
Saphala Ekadashi 2025: जीवन में हर मुश्किल घड़ी में सफलता दिलाता है सफला एकादशी का व्रत, देखें पूजन विधि और जानें व्रत का महत्व
Saphala Ekadashi 2025: जीवन में हर मुश्किल घड़ी में सफलता दिलाता है सफला एकादशी का व्रत, देखें पूजन विधि और जानें व्रत का महत्व
Saphala Ekadashi 2025: जीवन में हर मुश्किल घड़ी में सफलता दिलाता है सफला एकादशी का व्रत, देखें पूजन विधि और जानें व्रत का महत्व