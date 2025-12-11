Home > धर्म > Saphala Ekadashi 2025: सफला एकादशी कब है? इस दिन करें इन मंत्रों का जाप मिलेगी आपको सफलता

Saphala Ekadashi 2025: सफला एकादशी कब है? इस दिन करें इन मंत्रों का जाप मिलेगी आपको सफलता

Saphala Ekadashi 2025: सफला एकादशी पर किया गया पूजन और व्रत जीवन में सकारात्कता लेकर आता है. आपका घर धन-धान्य से भर जाता है. इस दिन पूजा के समय कुछ विशेष मंत्रों का जप करना भी शुभ माना जाता है. तो आइए जानते हैं कि साल 2025 में सफला एकादशी कब मनाई जाएगी?

By: Shivi Bajpai | Published: December 11, 2025 5:57:27 PM IST

vishnu ji
vishnu ji


Saphala Ekadashi 2025 Kab Hai: साल में 24 एकादशी पड़ती हैं. सभी एकादशी के व्रत का विशेष महत्व होता है. पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी का व्रत पड़ता है. एकादशी की तिथि और व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु के लिए किया जाता है. सफला एकादशी के दिन पूजन और व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है. इस दिन किए गए पूजन आपके जीवन में खुशहाली आती है. अगर आपको भगवान विष्णु की कृपा चाहिए तो इस दिन आपको पांच मंत्रों का जाप करना चाहिए.

सफला एकादशी 2025 डेट और शुभ मुहूर्त (Saphala Ekadashi 2025 Date And Shubh Muhurat)

हिंदू पंचांग के अनुसार, पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 दिसंबर को रात 08 बजकर 46 मिनट पर शुरू हो जाएगी. वहीं इस तिथि का समापन 15 दिसंबर को रात 10 बजकर 09 मिनट पर होगा. ऐसे में पंचांग को देखते हुए इस साल 15 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत रहेगा.

2026 Vrat & Tyohaar Calender: साल 2026 के प्रमुख त्योहार और व्रत का कैलेंडर यहां देखें

सफला एकादशी के दिन करें इन मंत्रों का जाप

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय:

यह महामंत्र सभी बाधाओं को दूर करता है. इसका जप करने व्यक्ति का मन स्थिर रहता है. इस मंत्र को 108 बार जपना चाहिए.

विष्णु गायत्री मंत्र:

नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्

इस मंत्र का जप करने से सकारात्मक उर्जा बढ़ती है.

विष्णु सहस्रनाम:

पूर्ण सहस्रनाम का पाठ करना या उसका एक अंश भी जपना बहुत पुण्यकारी माना जाता है.

ॐ विष्णवे नमः

ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है. इसका जप दिनभर किया जा सकता है.

लक्ष्मी-नारायण मंत्र:

“ॐ श्रीं लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः

इस मंत्र के जप से आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक समृद्धि मिलती है.

Kharmas 2025: खरमास में क्या खरीद सकते हैं नए कपड़े, जानें- शुभ या अशुभ

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: chant mantrassaphala ekadashi 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025

न तो पहाड़ और न ही बीच, 2025 में गूगल...

December 6, 2025

शाम के स्नैक्स में बनाएं क्रिस्पी और हेल्दी मसाला मखाना,...

December 6, 2025
Saphala Ekadashi 2025: सफला एकादशी कब है? इस दिन करें इन मंत्रों का जाप मिलेगी आपको सफलता

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Saphala Ekadashi 2025: सफला एकादशी कब है? इस दिन करें इन मंत्रों का जाप मिलेगी आपको सफलता
Saphala Ekadashi 2025: सफला एकादशी कब है? इस दिन करें इन मंत्रों का जाप मिलेगी आपको सफलता
Saphala Ekadashi 2025: सफला एकादशी कब है? इस दिन करें इन मंत्रों का जाप मिलेगी आपको सफलता
Saphala Ekadashi 2025: सफला एकादशी कब है? इस दिन करें इन मंत्रों का जाप मिलेगी आपको सफलता