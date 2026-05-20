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करोड़ों का चढ़ावा, फिर भी…तपती धूप में नंगे पैर दौड़ते दिखे श्रद्धालु, सांवलिया सेठ मंदिर के इंतजामों पर विवाद

Sanwaliya Seth Mandir Heat Wave Video: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित सांवलिया सेठ मंदिर का एक वीडियो सामने आया है, जहां भक्तगणों को दर्शन के लिए तपती धूप में नंगे पैर फर्श पर चलना पड़ रहा है. करोड़ों का चढ़ावा आने के बाद मंदिर प्रशासन की ऐसी बदहाल स्थिति कई सवाल खड़े कर रही है.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 20, 2026 11:51:07 AM IST

सांवलिया सेठ मंदिर का हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने
सांवलिया सेठ मंदिर का हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने


Sanwaliya Seth Mandir Heat Wave Video: बीत महीने अप्रैल में चित्तौड़गढ़ स्थित सांवलिया सेठ मंदिर ने चढ़ावे के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए. मंदिर में एक महीने में 41 करोड़ रुपये से अधिक का चढ़ावा आया था. अब मंदिर से सामने आया वीडियो लोगों को विचलित कर रहा हैं, जिसमें बच्चे-बूढ़े और महिला चिलचिलाती गर्मी में नंगे पैर तपती फर्श पर चलने के लिए मजबूर हैं. दर्शन के दौरान भक्तगणों की स्थिति बेहाल दिख रही हैं. इसी वजह से मंदिर प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतने चढ़ावे के बाद भी श्रद्धालुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है. 

क्या है वायरल वीडियो?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर कॉरिडोर में प्रवेश से पहले ही श्रद्धालुओं से जूते-चप्पल उतरवा लिए जाते हैं. राजस्थान की भीषण गर्मी में मंदिर परिसर का फर्श इतना गर्म हो चुका है कि उस पर चलना मुश्किल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग तपते फर्श के कारण परेशान नजर आ रहे हैं. सभी श्रद्धालु जलते हुए फर्श से बचने के लिए नंगे पैर तेजी से भागते दिखाई दे रहे हैं. इतना ही नहीं कई लोग छांव के लिए इधर-उधर भागते दिख रहे हैं. वीडियो में ये भी दिखता है कि कई लोग जहां दरी बिछी हुई हैं, वहां भागते दिख रहे हैं, जिससे वो तपती धूप से अपने पैरों को बचा सकें. 

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वीडियो देख भड़के नेटिजंस

इस वीडियो को देखने के बाद नेटिजंस भड़कते नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने बोला कि इतने चढ़ावे आने के बाद भी मंदिर प्रशासन भक्तों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है. वहीं दूसरे यूजर ने बोला कि भक्तों का ही चढ़ावा और उन्हें ही सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है. 

337 करोड़ रुपये का चढ़ावा 

चित्तौड़गढ़ स्थित प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर में इस वर्ष रिकॉर्ड 337 करोड़ रुपये का चढ़ावा प्राप्त हुआ है. इसके बाद मंदिर प्रशासन ने 16 गांवों को गोद लेकर वहां विकास कार्य कराने के बड़े-बड़े दावे किए हैं. लेकिन अब इस वीडियो ने कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं. इस मंदिर में मात्र एक महीने यानी पिछले अप्रैल को 33 करोड़ 21 लाख 63 हजार 539 रुपए मंदिर के दान पात्रों से मिले. वहीं, 8 करोड़ 45 लाख 75 हजार 30 रुपए भेंट कक्ष और ऑनलाइन माध्यमों के जरिए आए हैं. आपको बता दें कि इस मंदिर को विदेशों से भी दान आते हैं. यह दिखाता है कि इस मंदिर के भक्त विदेशों तक फैले हैं. 

ये भी पढ़ें:-भगवान से भक्त के मिलने का मार्ग है भक्ति! हर क्षण करें प्रभु का सुमिरन, ईश्वर को कब याद करने से क्या होगा

Tags: rajasthan newssanwaliya seth temple
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