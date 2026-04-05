Sankashti Chaturthi 2026: वैशाख संकष्टी चतुर्थी का कन्फ्यूजन खत्म, यहां जानें सही दिन और मुहूर्त

Sankashti Chaturthi 2026: वैशाख मास में आने वाली संकष्टी चतुर्थी का धार्मिक महत्व निर्जला एकादशी और अक्षय तृतीयाकी तरह ही बेहद खास माना जाता है. साल 2026 में विकट संकष्टी चतुर्थी को लेकर लोगों के बीच असमंजस बना हुआ है कि व्रत 5 अप्रैल को रखा जाए या 6 अप्रैल को. ऐसे में पंचांग और चंद्रोदय के आधार पर सही तिथि जानना जरूरी है.

पंचांग के अनुसार, वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 5 अप्रैल 2026 को दोपहर 03:42 बजे से होगी और इसका समापन 6 अप्रैल 2026 को दोपहर 02:18 बजे पर होगा. संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही पूरा माना जाता है और चतुर्थी तिथि 5 अप्रैल की रात को मिल रही है, इसलिए 5 अप्रैल 2026 (रविवार) को व्रत रखना श्रेष्ठ रहेगा.