Sankashti Chaturthi 2026: सकट चतुर्थी पर एक गलती बिगाड़ देगी पूरा खेल, जानें क्या करें और क्या नहीं

Sankashti Chaturthi 2026: सकट चतुर्थी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, नाराज हो सकते हैं गणपति बप्पा; अधूरा रह सकता है व्रत का फल विभुवन संकष्टी चतुर्थी पर बरतें सावधानी, छोटी चूक भी बिगाड़ सकती है पूजा का प्रभाव हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व माना जाता है. अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विभुवन संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है. वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष अधिक मास की विभुवन संकष्टी चतुर्थी 3 जून को मनाई जाएगी. यह दिन भगवान गणेश की आराधना, व्रत, पूजा-पाठ और दान-पुण्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधिपूर्वक गणपति बप्पा की पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है.

इन चीजों से हो सकते हैं गणपति नाराज

हालांकि शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन न करने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता. माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन की गई कुछ गलतियां भगवान गणेश को अप्रसन्न कर सकती हैं. ऐसे में जानिए इस दिन क्या करना चाहिए और किन कार्यों से बचना चाहिए.

गणेश जी को भूलकर भी न चढ़ाएं तुलसी

सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश की पूजा में तुलसी के पत्तों का उपयोग नहीं किया जाता. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता तुलसी ने भगवान गणेश को श्राप दिया था, जिसके कारण गणेश पूजा में तुलसी अर्पित करना वर्जित माना गया है. इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा अवश्य अर्पित करनी चाहिए. दूर्वा गणपति बप्पा को अत्यंत प्रिय मानी जाती है और इससे उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है.

चंद्र दर्शन के बिना न खोलें व्रत

संकष्टी चतुर्थी व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम चंद्र दर्शन माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार रात में चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को दूध और जल से अर्घ्य देना चाहिए. इसके बाद ही व्रत का पारण करना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि यदि साधक चंद्र दर्शन किए बिना व्रत खोलता है तो उसे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता. इसलिए चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत समाप्त करना चाहिए.

तामसिक भोजन से बनाएं दूरी

संकष्टी चतुर्थी के दिन सात्विकता का विशेष महत्व होता है. इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तामसिक भोजन मन और वातावरण में नकारात्मकता बढ़ाता है. इसलिए इस दिन केवल शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना ही उचित माना गया है.

क्रोध और विवाद से करें परहेज

भगवान गणेश को शांति, बुद्धि और सद्भाव का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में संकष्टी चतुर्थी के दिन किसी से झगड़ा, विवाद या कटु व्यवहार नहीं करना चाहिए.शास्त्रों में बताया गया है कि क्रोध करने और दूसरों का अपमान करने से पूजा-पाठ का पुण्य प्रभाव कम हो सकता है. इसलिए पूरे दिन संयम और सकारात्मक व्यवहार बनाए रखना चाहिए.

काले रंग के कपड़े पहनने से बचें

धार्मिक परंपराओं के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए. माना जाता है कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है. इस दिन सुबह स्नान करने के बाद साफ-सुथरे और हल्के या शुभ रंगों के वस्त्र पहनकर भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए.

सकट चतुर्थी पर क्या करें?