Sandhi Puja 2026: नवरात्रि में क्यों होती है संधि पूजा? मां चामुंडा के प्राकट्य और बलि की परंपरा का रहस्य, जानें पूजा का समय

Sandhi Puja 2026 Durga Puja: नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना के कई विशेष विधान हैं, लेकिन महाअष्टमी और महानवमी के मिलन पर होने वाली संधि पूजा का महत्व बेहद खास माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इसी संधिकाल में मां दुर्गा ने चंड और मुंड नाम के असुरों का संहार करने के लिए मां चामुंडा का उग्र रूप धारण किया था. यही वजह है कि इस दौरान देवी की विशेष पूजा की जाती है, 108 दीपक जलाए जाते हैं और कई परंपराओं में कमल के फूल अर्पित किए जाते हैं. कुछ स्थानों पर बलि की परंपरा भी प्रचलित है, जबकि कई मंदिरों में सात्विक पूजा की जाती है. अब सवाल है कि आखिर, संधि पूजा का महत्व क्या है? मां चामुंडा के प्राकट्य की कथा और साल 2026 में पूजा का शुभ मुहूर्त? इस बारे में बता रहे हैं गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी-

क्या है संधि पूजा और क्यों है इसका महत्व?

संधि पूजा महाअष्टमी और महानवमी तिथि के मिलन के समय की जाती है. अष्टमी तिथि के अंतिम 24 मिनट और नवमी तिथि के शुरुआती 24 मिनट को संधिकाल कहा जाता है. इस तरह यह विशेष समय कुल 48 मिनट का होता है. इस दौरान मां दुर्गा की विशेष आराधना करने की परंपरा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, संधिकाल शक्ति, साहस और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. भक्त इस समय मां दुर्गा से सुख-समृद्धि, परिवार की खुशहाली और जीवन की परेशानियों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं.

मां चामुंडा के प्राकट्य की क्या है कथा?

पौराणिक कथा के अनुसार, जब चंड और मुंड नाम के असुरों ने देवताओं और संसार में आतंक मचाया, तब मां दुर्गा ने उनका वध करने के लिए अपना उग्र स्वरूप प्रकट किया. इस स्वरूप में देवी ने दोनों असुरों का संहार किया, जिसके बाद उन्हें चामुंडा नाम से जाना गया. मान्यता है कि मां चामुंडा के इसी पराक्रमी स्वरूप की याद में संधि पूजा की जाती है. इस दौरान देवी की आराधना कर भक्त अन्याय, नकारात्मकता और बुरी शक्तियों पर विजय की कामना करते हैं. यह कथा देवी की शक्ति और धर्म की रक्षा के संदेश से जुड़ी है.

संधि पूजा में बलि की परंपरा का क्या है रहस्य?

संधि पूजा से जुड़ी कुछ क्षेत्रीय परंपराओं में पशु बलि देने का विधान भी रहा है. हालांकि, सभी जगह यह परंपरा नहीं निभाई जाती. अनेक मंदिरों और घरों में नारियल, कद्दू, केला या अन्य प्रतीकात्मक भेंट अर्पित करके सात्विक पूजा की जाती है. बंगाल की दुर्गा पूजा परंपराओं में संधि पूजा के दौरान 108 दीपक जलाने और 108 कमल पुष्प अर्पित करने का विशेष महत्व माना जाता है. बेलूड़ मठ जैसे कुछ धार्मिक स्थलों पर अहिंसक और प्रतीकात्मक पूजा पर जोर दिया जाता है. इन परंपराओं का स्वरूप स्थान, मंदिर और परिवार की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. संधि पूजा का मूल भाव मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा, समर्पण और अधर्म पर धर्म की विजय में विश्वास रखना है.

संधि पूजा 2026 का शुभ मुहूर्त

द्रिक पंचांग (Drik Panchang) के अनुसार, साल 2026 में संधि पूजा सोमवार, 19 अक्टूबर को की जाएगी. पूजा का समय सुबह 10 बजकर 27 मिनट से 11 बजकर 15 मिनट तक रहेगा. यह कुल 48 मिनट का संधिकाल है.

– तारीख: 19 अक्टूबर 2026, सोमवार

– संधि पूजा मुहूर्त: सुबह 10:27 से 11:15 बजे तक

– अष्टमी तिथि समाप्त: सुबह 10:51 बजे

– नवमी तिथि प्रारंभ: सुबह 10:51 बजे

महाअष्टमी 2026 के शुभ योग