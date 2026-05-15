Lucky Marks for Men: जिन पुरुषों के शरीर पर होते हैं ये चिह्न, 30 की उम्र के बाद चमकता है उनका भाग्य, जानिए वजह

Lucky Marks for Men: भारतीय ज्योतिष और प्राचीन विद्या में सामुद्रिक शास्त्र का विशेष महत्व माना जाता है. यह एक ऐसी प्राचीन विद्या है, जिसके जरिए व्यक्ति के शरीर की बनावट, आकार, लंबाई, चौड़ाई और शरीर पर मौजूद विशेष निशानों के आधार पर उसके स्वभाव, भाग्य और भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है. खास बात यह है कि इसमें कुंडली या जन्मतिथि की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि व्यक्ति के शरीर के संकेत ही उसके जीवन से जुड़े कई राज खोलते हैं.

कुछ खास निशानों को बेहद शुभ माना गया है

सामुद्रिक शास्त्र में पुरुषों के शरीर पर मौजूद कुछ खास निशानों को बेहद शुभ माना गया है. मान्यता है कि जिन पुरुषों के शरीर पर ये चिन्ह होते हैं, उन्हें जीवन में शुरुआती संघर्ष जरूर करना पड़ता है, लेकिन 30 वर्ष की आयु के बाद उनकी किस्मत तेजी से बदलने लगती है. ऐसे लोग मेहनत के दम पर धन, सम्मान और सफलता हासिल करते हैं. साथ ही इनका पारिवारिक जीवन भी सुख और समृद्धि से भरा रहता है.

पैर पर त्रिभुज का निशान होना माना जाता है शुभ

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन पुरुषों के पैर पर त्रिभुज यानी Triangle का निशान बना होता है, उन्हें बेहद भाग्यशाली माना जाता है. कहा जाता है कि ऐसे लोग जीवन में मेहनती और धैर्यवान होते हैं. शुरुआत में इन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन 30 की उम्र के बाद इनकी मेहनत रंग लाने लगती है. ऐसे पुरुष धीरे-धीरे धन, संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं. साथ ही समाज में इन्हें मान-सम्मान भी मिलता है.

तलवों पर कमल और चक्र देता है सफलता का संकेत

जिन पुरुषों के पैरों के तलवे पर कमल या चक्र जैसा निशान होता है, उन्हें भी भाग्यशाली माना गया है. सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक ऐसे लोग कर्मठ स्वभाव के होते हैं और मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते.

इनकी किस्मत 30 साल के बाद तेजी से चमकती है. इन्हें भाग्य का भी भरपूर साथ मिलता है, जिसके कारण ये जीवन में ऊंचे मुकाम हासिल करते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं.

शरीर पर तारे जैसे निशान होना भी माना जाता है शुभ

सामुद्रिक शास्त्र में शरीर पर छोटे-छोटे तारों जैसे निशानों को भी शुभ संकेत माना गया है. माना जाता है कि ऐसे पुरुषों का भाग्य जीवन के हर मोड़ पर उनका साथ देता है. हालांकि इन्हें शुरुआती जीवन में कठिन संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन 30 वर्ष की आयु के बाद इनकी जिंदगी में स्थिरता और सुख आने लगता है. आर्थिक परेशानियां दूर होने लगती हैं और रिश्तों में भी मजबूती बनी रहती है.

हथेली पर ये चिन्ह होने से मिलता है धन

जिन पुरुषों की हथेली पर शंख, स्वस्तिक, त्रिशूल, रथ, भाला, गदा, पर्वत, शीशा, माला, मोती, कमल या मछली जैसे निशान बने होते हैं, उन्हें सामुद्रिक शास्त्र में अत्यंत भाग्यशाली माना गया है. ऐसे पुरुषों को 30 की उम्र के बाद धन कमाने के कई अवसर मिलने लगते हैं. परिवार और समाज में उनकी बातों को महत्व दिया जाता है और वे सम्मानित जीवन जीते हैं.

संघर्ष के बाद मिलता है सफलता का फल

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के शरीर पर ये शुभ निशान होते हैं, उन्हें जीवन में देर से सफलता मिलती है, लेकिन जब भाग्य साथ देता है तो उन्हें धन, प्रतिष्ठा और सुख-सुविधाओं की कमी नहीं रहती. ऐसे लोग अपनी मेहनत और लगन से ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं.