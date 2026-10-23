एक ही राशि… फिर भी किसी की किस्मत चमकती है तो कोई करता संघर्ष! ज्योतिषाचार्य से जानें कुंडली का क्या है खेल

Same Zodiac Sign Different Destiny: क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही राशि के दो लोगों की जिंदगी में जमीन-आसमान का अंतर हो सकता है? कोई कम उम्र में ही करियर में सफलता हासिल कर लेता है, तो किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है. कोई करियर के क्षेत्र में मुकाम हासिल करता है तो कोई जद्दोजहद करता है. किसी के वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं, तो किसी को रिश्तों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. अब सवाल है कि आखिर, एक ही राशि होने के बावजूद लोगों की किस्मत अलग-अलग क्यों होती है? ज्योतिष में इसका जवाब केवल राशि में नहीं, बल्कि पूरी जन्म कुंडली में तलाशा जाता है. इस बारे में गाजियाबाद के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी से जानिए-

एक राशि से तय नहीं होती पूरी जिंदगी

ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी के अनुसार, राशि व्यक्ति के स्वभाव और जीवन से जुड़ी कुछ सामान्य प्रवृत्तियों को समझने का एक आधार मानी जाती है. लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन की पूरी तस्वीर जानने के लिए उसकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाता है. इसमें जन्म के समय ग्रहों की स्थिति, लग्न, भाव, नक्षत्र और ग्रहों के आपसी संबंधों को महत्वपूर्ण माना जाता है. यही वजह है कि एक ही राशि के लोगों के अनुभव और जीवन की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं. हालांकि, यह ज्योतिषीय मान्यता है. वैज्ञानिक रूप से इस बात का प्रमाण नहीं है कि ग्रहों की स्थिति किसी व्यक्ति की किस्मत को निश्चित रूप से तय करती है.

ग्रहों की स्थिति और दशाओं का क्या महत्व?

ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति के साथ-साथ महादशा, अंतर्दशा और गोचर को भी देखा जाता है. मान्यता के अनुसार, अलग-अलग समय पर ग्रहों की दशाएं और गोचर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े संकेत देते हैं. इसी आधार पर ज्योतिषी करियर, विवाह, आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े सवालों का विश्लेषण करते हैं. इसके अलावा, जन्म का सटीक समय और स्थान भी कुंडली बनाने में महत्वपूर्ण माने जाते हैं. जन्म समय में अंतर होने पर लग्न और भावों की गणना बदल सकती है, जिससे कुंडली का विश्लेषण भी अलग हो सकता है.

ज्योतिषाचार्य से समझें राशि और कुंडली का अंतर

राकेश चतुर्वेदी कहते हैं कि, एक ही राशि होने का अर्थ यह नहीं है कि दो लोगों का स्वभाव, अनुभव और भविष्य बिल्कुल एक जैसा होगा. राशि जहां ज्योतिषीय समझ का एक हिस्सा है, वहीं व्यक्तिगत जन्म कुंडली को अधिक विस्तृत विश्लेषण का आधार माना जाता है.