Sama Chakeva: मिट्टी के पंछी, लोकगीत… श्रीकृष्ण ने क्यों दिया था अपनी बेटी को श्राप? स्कंद पुराण में छिपा है बिहार के सामा-चकेवा पर्व का रहस्य

Sama Chakeva Katha: बिहार के मिथिलांचल में कार्तिक का महीना आते ही गांवों के आंगन लोकगीतों और पारंपरिक धुनों से गूंजने लगते हैं. कहीं महिलाएं रंग-बिरंगे मिट्टी के पक्षी सजाती हैं, तो कहीं समूह में बैठकर सामा-चकेवा के गीत गाती नजर आती हैं. 7 दिनों तक चलने वाला यह पर्व सिर्फ पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि भाई-बहन के प्रेम, वैवाहिक जीवन की खुशहाली और लोक संस्कृति से जुड़ी एक खास परंपरा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिट्टी के इन पक्षियों की पूजा के पीछे भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी एक पौराणिक कथा है?

श्रीकृष्ण की बेटी सामा से जुड़ी है कहानी

सामा-चकेवा पर्व की उत्पत्ति को लेकर एक प्रचलित मान्यता स्कंद पुराण में वर्णित कथा से जुड़ी है. इसके अनुसार भगवान श्रीकृष्ण और जाम्बवती की एक पुत्री थीं, जिनका नाम सामा था. उनका विवाह चक्रवाक नाम के एक पुण्यशील व्यक्ति से हुआ था, जिन्हें लोक परंपरा में चकेवा कहा जाता है.

कथा के मुताबिक, द्वारका में चूड़क नाम के एक व्यक्ति ने सामा पर अनुचित आरोप लगा दिए. इन आरोपों से नाराज होकर भगवान कृष्ण ने अपनी पुत्री को पक्षी बन जाने का श्राप दे दिया. पत्नी की इस स्थिति को देखकर चक्रवाक ने भी पक्षी का रूप धारण कर लिया. इस तरह दोनों को अपने परिवार से दूर रहना पड़ा.

भाई सांब की तपस्या से मिला था श्राप से छुटकारा

जब सामा के भाई सांब को इस घटना की जानकारी मिली, तो वह बहन की पीड़ा से व्याकुल हो उठे. उन्होंने बहन को श्राप से मुक्त कराने के लिए कठोर तपस्या की. उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने सामा और चक्रवाक को फिर से उनका मूल स्वरूप प्रदान कर दिया. इस तरह भाई के प्रयास से बहन का उद्धार हुआ. मान्यता है कि इसी कथा से प्रेरित होकर सामा-चकेवा पर्व की परंपरा शुरू हुई. इसमें बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं.

मिट्टी के पक्षियों के बिना अधूरा है यह त्योहार

इस त्योहार में सामा और चकवा के अलावा मिट्टी की कई और पारंपरिक मूर्तियां भी बनाई जाती हैं. इनमें सप्तभैया (सात ऋषियों के प्रतीक) और शीरी सामा की मूर्ति खास हैं. शाम को औरतें इन मूर्तियों को सजाती हैं और आंगन या खुली जगह में इनकी पूजा करती हैं. पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं और ग्रुप डांस भी किया जाता है.

सात दिनों तक चलता है सामा-चकवा त्योहार

मिथिला में यह त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है. सात दिनों तक औरतें शाम को सामा और चकवा की पूजा करती हैं और लोकगीत गाती हैं. आखिरी दिन विदाई की रस्म होती है. इस दौरान मिट्टी की मूर्तियों को नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है, या स्थानीय परंपरा के अनुसार उन्हें मिट्टी में गाड़ दिया जाता है.

सामा-चकवा का मुख्य संदेश भाई-बहन के बीच अटूट रिश्ते से जुड़ा है. इस त्योहार के दौरान, बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, अपने पति की खुशी और सेहत, और अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं.