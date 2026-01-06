सकट चौथ 2026: आज सूरज कब डूबेगा और चांद कब चमकेगा, पूरी जानकारी

Sakat Chauth 2026 Chand Kab Niklega: आज 6 जनवरी 2026 को सुर्यास्त किस समय होगा? क्या आप जानते है कि चंद्रमा किस समय निकलेगा? आज हम आपको बताएंगे चंद्रमा निकलने का सही समय क्या है जानें यहां कब व्रत तोड़ा जाएगा. आज सूरज कब डूबेगा, आज सकट चौथ पर तारे कब दिखेंगे, और आज चंद्रमा निकलने का समय क्या है?

आज सूर्यास्त और चंद्रोदय का समय: आज 6 जनवरी मंगलवार को सकट माता चौथ का व्रत रखा जाता है. आज संकष्टी चतुर्थी भी है. और जो लोग के व्रत रखते है. वे लोग जानना चाहते है कि सूरज कब डूबेगा और तारे कब दिखेंगा. वे आज के चंद्रोदय का समय भी खोज रहे हैं. आपको यहां पूरी जानकारी मिल सकती है. इससे आपको सूर्यास्त से पहले सकट चौथ पूजा की तैयारी करने में मदद मिलेगी.

आज 6 जनवरी को सूर्यास्त और सकट चौथ का चांद निकलने का समय

शहर (City) आज सूर्यास्त का समय चांद निकलने का अनुमानित समय

नई दिल्ली सायं 5:35 बजे रात्रि 8:54 बजे के आसपास

नोएडा सायं 5:35 बजे रात्रि 8:54 बजे के आसपास

गाजियाबाद सायं 5:35 बजे रात्रि 8:54 बजे के आसपास

फरीदाबाद सायं 5:36 बजे रात्रि 8:54 बजे के आसपास

गुरुग्राम सायं 5:36 बजे रात्रि 8:54 बजे के आसपास

मेरठ सायं 5:35 बजे रात्रि 8:50–8:55 बजे के बीच (अनुमान)

हापुड़ सायं 5:34 बजे रात्रि लगभग 8:50–8:55 बजे

पानीपत सायं 5:38 बजे रात्रि लगभग 8:55 बजे

लखनऊ सायं 5:33 बजे रात्रि लगभग 8:40–8:50 बजे

आगरा सायं 5:32 बजे रात्रि लगभग 8:40–8:50 बजे

कानपुर सायं 5:29 बजे रात्रि लगभग 8:40–8:50 बजे

मुंबई सायं 6:11 बजे रात्रि लगभग 8:45–9:00 बजे

कोलकाता सायं 5:04 बजे रात्रि लगभग 8:30–8:45 बजे

चेन्नई सायं 5:53 बजे रात्रि लगभग 8:50–9:05 बजे

बेंगलुरु सायं 6:02 बजे रात्रि लगभग 8:55–9:10 बजे

हैदराबाद सायं 5:52 बजे रात्रि लगभग 9:00 बजे

अहमदाबाद सायं 6:05 बजे रात्रि लगभग 8:50–9:05 बजे

पुणे सायं 6:09 बजे रात्रि लगभग 8:50–9:05 बजे

जयपुर सायं 5:31 बजे रात्रि लगभग 8:40–8:55 बजे

पटना सायं 5:15 बजे रात्रि लगभग 8:35–8:50 बजे

चंडीगढ़ सायं 5:36 बजे रात्रि लगभग 8:50–8:55 बजे

भोपाल सायं 5:47 बजे रात्रि लगभग 8:50–9:00 बजे

इंदौर सायं 5:48 बजे रात्रि लगभग 8:50–9:00 बजे

सूरत सायं 6:08 बजे रात्रि लगभग 8:50–9:05 बजे

वडोदरा सायं 6:05 बजे रात्रि लगभग 8:50–9:05 बजे

रायपुर सायं 5:51 बजे रात्रि लगभग 8:50–9:00 बजे

भुवनेश्वर सायं 5:12 बजे रात्रि लगभग 8:40–8:50 बजे

गुवाहाटी सायं 5:00 बजे रात्रि लगभग 8:30–8:45 बजे

वाराणसी सायं 5:25 बजे रात्रि लगभग 8:40–8:50 बजे

प्रयागराज सायं 5:27 बजे रात्रि लगभग 8:40–8:50 बजे

कोच्चि सायं 6:05 बजे रात्रि लगभग 8:55–9:10 बजे

तिरुवनंतपुरम सायं 6:06 बजे रात्रि लगभग 8:55–9:10 बजे

गोवा सायं 6:10 बजे रात्रि लगभग 8:50–9:05 बजे

उदयपुर सायं 5:32 बजे रात्रि लगभग 8:45–8:55 बजे

चंद्रमा निकलने के बाद क्या करें?

6 जनवरी को सकट चौथ पर चंद्रमा निकलने के बाद व्रत तोड़ेंगे. चंद्रमा को जल चढ़ाएं और फिर कुछ मीठा खाकर व्रत तोड़ें.